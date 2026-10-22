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22.10.2026 10:00:03

EQS-News: adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Kristina Gerwert bis 2031 / Vorstandsmitglied für Querschnittsressorts gestaltet organisatorischen Wandel für die Agentic Era

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie
adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Kristina Gerwert bis 2031 / Vorstandsmitglied für Querschnittsressorts gestaltet organisatorischen Wandel für die Agentic Era

22.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Kristina Gerwert bis 2031 / Vorstandsmitglied für Querschnittsressorts gestaltet organisatorischen Wandel für die Agentic Era

Der Aufsichtsrat der adesso SE hat den bis 30. Juni 2027 laufenden Vorstandsvertrag von Kristina Gerwert (Jahrgang 1976) um weitere vier Jahre bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Damit sorgt der Aufsichtsrat für Kontinuität in der Führung wichtiger Querschnittsressorts. Kristina Gerwert gehört dem Vorstand seit 2023 an und leitete zuvor seit 2011 den Personalbereich von adesso. Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin begleitete maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung des stark wachsenden Unternehmens zum größten originär deutschen IT-Services Unternehmen. Sie verantwortet Human Resources, Marketing, Corporate Communications, Compliance, Corporate Administration, Corporate Buildings und Procurement.

Mit move AI richtet sich das Unternehmen weiter auf die Agentic Era aus. Im Mittelpunkt steht dabei, KI, Software Engineering sowie Branchen- und Prozesswissen zusammenzuführen und KI wirksam in die Wertschöpfung zu bringen. Damit wächst auch die Bedeutung organisatorischer Voraussetzungen: Kompetenzen weiterzuentwickeln, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten auf die neuen Anforderungen auszurichten und den Wandel im Unternehmen zu gestalten. Kristina Gerwert bringt dafür ihre langjährige Erfahrung aus dem Personalbereich und ein tiefgreifendes Organisationsverständnis in den Vorstand ein.

„Die KI-Transformation verändert, wie Software entsteht und wie Unternehmen Wert schaffen. Sie verlangt deshalb nicht nur technologische Kompetenz, sondern auch eine Organisation, die neue Fähigkeiten entwickelt und Veränderung wirksam gestaltet. Ich freue mich, dass Kristina Gerwert diesen Wandel auch künftig bei adesso mitgestalten wird“, sagt Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der adesso SE.


 

adesso Group
Die adesso Group ist mit einem erwarteten Jahresumsatz 2026 von über 1,6 Milliarden Euro ein führendes europäisches Dienstleistungsunternehmen für KI-basierte Digitale Transformation. Mit fundierten Branchenkenntnissen und regulatorischem Wissen, kombiniert mit Exzellenz in agentischer Softwareentwicklung und im Software Engineering, übersetzt adesso technologische Potenziale in echte Wertschöpfung. Seit vielen Jahren zählt adesso zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Digitalen Transformation und KI in Europa und baut darüber hinaus seine Global Delivery mit KI-Kompetenz aus. Zu den Kunden zählen die Deutsche Bundesbank, Münchener Rück und Provinzial, RWE, E.ON, Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Bosch, Otto, Borussia Dortmund, die Westdeutsche Lotterie, das Bundesministerium der Finanzen, international die Schweizer Bundesbahn, Alpitour und die Österreichische Fußball-Bundesliga. adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell über 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


Kontakt:
Martin Möllmann
Head of Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 7000-7000
Fax: +49 231 7000-1000
E-Mail: ir@adesso.de
Internet: www.adesso-group.de
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WKN: A0Z23Q
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London
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EQS News ID: 2419796

 
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2419796  22.10.2026 CET/CEST

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