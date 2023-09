EQS-News: Adler Group S.A. gibt den Verkauf von einem Entwicklungsprojekt in Berlin bekannt

EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. gibt den Verkauf von einem Entwicklungsprojekt in Berlin bekannt



PRESSEMITTEILUNG Adler Group S. A. gibt den Verkauf von einem Entwicklungsprojekt in Berlin bekannt Luxemburg, 5. September 2023 Die Adler Group S. A. (Adler Group) hat heute den Abschluss des Verkaufs des Entwicklungsprojektes Staytion - Forum Pankow in Berlin bekanntgegeben. Die Consus Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group, hat ihre Anteile an dem Joint Venture an den JV-Partner Kondor Wessels veräußert. Durch die Transaktion, die im August abgeschlossen wurde, erzielt die Adler Group einen Erlös in Höhe von ca. 36 Mio. . Die Transaktion trägt zum erklärten Ziel bei, die Verschuldung der Gruppe im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter abzubauen. Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com



