EQS-News: Adler Group und PAUL Tech starten klimafreundliche Wärmeversorgung für 17.500 Berliner Wohnungen

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Adler Group und PAUL Tech starten klimafreundliche Wärmeversorgung für 17.500 Berliner Wohnungen



01.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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Adler Group und PAUL Tech starten klimafreundliche Wärmeversorgung für 17.500 Berliner Wohnungen



Mannheim/Luxemburg, 1. Juli 2026 – Der gesamte Adler Gebäudebestand mit rund 17.500 Berliner Wohnungen und Gewerbeeinheiten wird in den kommenden zwei Jahren auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgestellt. Dafür haben die Adler Group und die PAUL Tech AG einen langfristigen Rahmenvertrag geschlossen.

Die Umsetzung beginnt bereits im Sommer 2026. PAUL Tech übernimmt Planung, Errichtung und Betrieb der neuen Wärmeerzeugungsanlagen für 15 Jahre. Zum Einsatz kommt die Technologieplattform PAUL Net Zero. Sie verbindet hocheffiziente Wärmepumpensysteme mit KI-gestützter Energieoptimierung sowie intelligenten Steuerungs- und Monitoring-systemen.

Mit der neuen Partnerschaft verfolgen Adler Group und PAUL Tech das Ziel, die CO2-Emissionen des Immobilienbestands deutlich zu reduzieren, die Energieeffizienz nachhaltig zu verbessern und die Gebäude frühzeitig auf die Anforderungen der Wärmewende vorzubereiten. Die schrittweise Umstellung auf klimafreundliche Wärmetechnologie verringert die Abhängigkeit von Erdgas und Heizöl und schafft die Grundlage für eine langfristig stabile Wärmeversorgung. Angesichts steigender CO2-Kosten und der absehbaren Verteuerung fossiler Energieträger profitieren die Mieterinnen und Mieter vom frühzeitigen Wechsel auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung.

Dr. Karl Reinitzhuber, Chief Executive Officer der Adler Group:

„In diesem Jahr erreichen wir große Fortschritte bei der Stärkung unseres Berliner Portfolios und der zugehörigen Management Plattform. Mit dem in der klimafreundlichen Wärmeversorgung führenden Partner Paul Tech sowie konsequenter Digitalisierung unserer Prozesse wie unsere kürzlich eingeführte Mieterapp und KI-unterstützte Mieterkommunikation verbessern wir ständig den Service für unsere Mieterinnen und Mietern und stärken damit den Wert unseres Portfolios.“

Jannik Hess, Chief Operating Officer der Adler Group:

„Die Dekarbonisierung unseres Berliner Wohnungsbestands ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Mit PAUL Tech haben wir einen passenden Partner gefunden, der die technische Kompetenz und die operative Leistungsfähigkeit mitbringt, ein Projekt dieser Größenordnung im laufenden Betrieb umzusetzen. Unser Ziel ist eine langfristig sichere, klimafreundliche und wirtschaftlich tragfähige Wärmeversorgung für unsere Mieterinnen und Mieter.“

Sascha Müller, Chief Executive Officer der PAUL Tech AG:

„Die Wärmewende im Gebäudebestand muss jetzt in die breite Umsetzung kommen. Gemeinsam mit der Adler Group zeigen wir, dass sich klimafreundliche Wärme für tausende Wohnungen wirtschaftlich, zuverlässig und skalierbar realisieren lässt. Genau diese Skalierung braucht Berlin, um seine Klimaziele zu erreichen.“

Adler Group

Adler Group S.A. ist eine in Luxemburg ansässige Immobilien-Holding mit zahlreichen Tochtergesellschaften (Adler Group), die hauptsächlich in Deutschland tätig sind. Sie ist spezialisiert auf die Verwaltung und Entwicklung von ertragsstarken Mehrfamilienhaus-Immobilien. Die Adler Group besitzt und verwaltet ca. 17.500 Einheiten, die sich größtenteils in Berlin befinden. Daneben entwickelt die Adler Group Immobilienprojekte in den größten Städten Deutschlands.

Mehr unter: https://www.adler-group.com/

PAUL Tech AG

Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim ist ein dezentraler Wärmeversorger für Bestandsimmobilien. Das Unternehmen ersetzt fossile Heizanlagen durch ein Wärmepumpensystem mit eigener, KI-gestützter Steuerungstechnologie (PAUL Net Zero) und übernimmt Betrieb sowie Wärmelieferung. PAUL reduziert Emissionen im Gebäudebestand und verbessert die Energieeffizienz bis hin zu einer nahezu CO2-neutralen Wärmeversorgung. Verträge für die ersten 100.000 Wohnungen sollen bis 2027 abgeschlossen werden. Medienanfragen zu PAUL Tech: Klaus Schmidtke, Pressesprecher, klaus.schmidtke@paul.tech,

+49 151 46680605

PAUL Tech AG - Pioneering Energy Transition

www.paul.tech

