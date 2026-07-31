EQS-News: Adler stärkt seinen Immobilienbestand

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Adler stärkt seinen Immobilienbestand



31.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Adler stärkt seinen Immobilienbestand

Verbesserung der Kommunikation mit Mietern, Optimierung der Instandhaltungsprozesse und des Immobilienmanagements sowie Umstellung auf klimafreundliche Wärmeversorgung

Luxemburg/Berlin, 31. Juli 2026 – Die Adler Group stärkt ihren Immobilienbestand von 17.500 Wohnungen in Berlin: Adler verbessert die direkte Kommunikation mit den Mieterinnen und Mietern, digitalisiert das Immobilienmanagement, verkürzt die Bearbeitungszeit für Reparaturmaßnahmen und investiert in klimafreundliche Wärmeversorgung. Die Fortschritte in diesen Segmenten beruhen auf einer zuvor geschaffenen optimierten IT-Infrastruktur und starken Partnerschaften.

Mieter-App erhöht Transparenz

Bereits seit diesem Frühjahr gewährleistet die Mieter-App einen effizienten und modernen Kundenservice: Die Meldung von Schäden wird auf diese Weise deutlich vereinfacht und beschleunigt. Der Status einer Schadensmeldung oder Anfrage ist jederzeit transparent verfügbar. Darüber hinaus speichert die App alle Dokumente wie Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen an einem zentralen Ort, sodass sie für Mieter jederzeit schnell verfügbar sind.

KI-basierte Mieterhotline erleichtert Kommunikation und beschleunigt Mängelbeseitigung

Die bereits erfolgte Einführung einer KI-basierten Mieterhotline ermöglicht zudem einen 24/7 Dialog mit den Mietern in 14 Sprachen für alle Mietangelegenheiten. Für Notfälle stehen selbstverständlich auch weiterhin Ansprechpartner über eine persönliche Hotline zur Verfügung.

Digitales Ticketing

Das neue System optimiert zudem die internen Abläufe in der Mieter- und Objektbetreuung. Hauswarte können Gefahren, Mängel oder Reparaturbedarfe bei ihren Objektbegehungen künftig direkt vor Ort digital erfassen und protokollieren. Auch bei Wohnungsabnahmen und -übergaben werden Protokolle digital erstellt, die ggfs. automatisch Tickets auslösen und so Transparenz schaffen und Prozessabläufe verkürzen.

Optimierte Koordination von Reparaturen

Neben den aufgeführten Verbesserungen in der Kommunikation mit ihren Mieterinnen und Mietern, wird zum 1. August durch den Start der Koordination kleinerer Reparaturen über den Kooperationspartner GIG24 eine weitere Optimierung der Prozesse mit hohem Mietermehrwert umgesetzt. Klar definierte Service-Level sollen dazu führen, dass den Mietern in rund 60 % der Fälle sofort ein kurzfristiger Reparaturtermin angeboten wird. Weiterhin sollen 60 % der gemeldeten Mängel innerhalb von sieben Arbeitstagen beseitigt werden. Unterstützend dazu hat die Adler Group ihre Organisationsstruktur noch stärker an ihren Mieterinnen und Mietern ausgerichtet – über Abteilungsgrenzen hinweg.

Ebenfalls im Fokus steht die CO2-Neutralität des Immobilienbestands: In den kommenden zwei Jahren wird der gesamte Gebäudebestand von Adler mit rund 17.500 Berliner Wohnungen und Gewerbeeinheiten auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgestellt, was auch zur Stärkung des Immobilienbestandes beiträgt. Die Umsetzung begann bereits; die ersten 19 Objekte im Bestand nutzen schon die Technologieplattform PAUL Net Zero.

Diese verbindet hocheffiziente Wärmepumpensysteme mit KI-gestützter Energieoptimierung sowie intelligenten Steuerungs- und Monitoring-Systemen. Durch diese Partnerschaft gelingt es der Adler Group, die CO2-Emissionen des Immobilienbestands deutlich zu reduzieren, die Energieeffizienz nachhaltig zu verbessern und die Gebäude frühzeitig auf die Anforderungen der Wärmewende vorzubereiten. Mehr dazu in der Pressemeldung vom 1. Juli 2026.

Zum Stand der Massnahmen sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group:

"Die konsequente Digitalisierung und der Einsatz von KI-Tools in verschiedenen Prozessen, einschließlich der internen Verwaltung von Mietverträgen, der Mieterkommunikation und der Energieoptimierung, sind für Unternehmen und Mieter beiderseits von großem Vorteil. Es ermöglicht die Schaffung digitaler Workflows, die Systemgrenzen überschreiten, und führt zu einer Kostenreduktion sowie zu einer gesteigerten Effizienz der Mitarbeiter. Daneben legen wir einen Fokus auf die klimafreundliche Wärmeversorgung unseres Portfolios. So stellen wir sicher, dass unsere Mieter langfristig zufrieden sind und der Wert unseres Portfolios gestärkt wird.“