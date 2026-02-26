EQS-News: ADS-TEC Energy auf der Volta-Xchange: Flexibilität als Schlüssel moderner Infrastruktur

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Thomas Speidel, ADS-TEC Energy (Mitte) auf der Volta-Xchange

Speicher sind Voraussetzung für Elektrifizierung und Versorgungssicherheit

Dezentrale Lösungen schaffen sofortige Flexibilität, während Netzausbau Jahre dauert

Konkrete Projekte zeigen: Moderne Energieinfrastruktur funktioniert bereits heute

Stuttgart, 26. Februar 2026 – Auf der Volta-Xchange in Stuttgart haben Industrie, Kommunen, Netzbetreiber und Technologieanbieter konkrete Projekte moderner Energieinfrastruktur diskutiert. Im Mittelpunkt stand nicht die Frage einzelner Technologien, sondern ihre intelligente Verbindung.

„Das X in Volta-Xchange steht für den Schnittpunkt von Netz, Speicher und Anwendung“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Energie wird heute nicht mehr nur zentral verteilt, sondern lokal orchestriert. Damit dieses System funktioniert, brauchen wir Speicher als Übersetzer zwischen volatiler Erzeugung, verfügbarer Netzkapazität und konkretem Bedarf.“

Vom zentralen System zur lokalen Energiearchitektur

Der flächendeckende Netzausbau wird vielerorts Jahre dauern. Gleichzeitig steigen Elektrifizierung und Leistungsbedarf rapide, aufgrund neuer Verbraucher wie Datacenter, Wärmepumpen und E-Mobilität. Batteriegestützte Speicherlösungen schaffen hier sofortige Flexibilität.

„Früher fuhren Menschen zur Tankstelle, heute kommt Energie dorthin, wo wir ohnehin sind“, so Speidel. „An Bahnhöfe, in Innenstädte, auf Supermarktparkplätze oder das Firmengebäude. Mit unseren batteriegestützten Schnellladesystemen wie dem ChargePost stellen wir hohe Ladeleistung lokal bereit – auch dort, wo das Netz diese Leistung nicht direkt liefern kann.“

ADS-TEC Energy hat weltweit bereits über 2.500 batteriegepufferte Ladepunkte ausgeliefert. So gehen in den kommenden Tagen weitere ChargePosts an großen bekannten Supermärkten in Betrieb. Sie ermöglichen Hochleistungsladen dort, wo Menschen ohnehin parken – ohne auf Jahre dauernden Netzausbau warten zu müssen. Ein weiteres Beispiel ist der Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen. Dort ermöglichen vier ChargePosts mit insgesamt acht HPC-Ladepunkten ultraschnelles Laden, ohne dass ein aufwendiger Netzausbau erforderlich war.

Rahmenbedingungen müssen ermöglichen, was technologisch sinnvoll ist

„Die beste Lösung muss sich durchsetzen können“, betont Speidel. „Regulatorische Rahmenbedingungen sollten Flexibilität systematisch berücksichtigen, anstatt einseitig auf immer mehr Netzausbau zu setzen. Speicher wirken sofort. Sie sind häufig schneller, wirtschaftlicher und resilienter als rein infrastrukturelle Erweiterungen.“

Eine resiliente Energieinfrastruktur ist zugleich eine Frage der Souveränität. Dezentrale Speicher stärken die Handlungsfähigkeit von Kommunen und Industrie und reduzieren Abhängigkeiten in einem zunehmend angespannten geopolitischen Umfeld.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

