EQS-News: ADS-TEC Energy realisiert Großbatteriespeicherprojekt für Stadtwerke Mühlacker

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ADS-TEC Energy realisiert Großbatteriespeicherprojekt für Stadtwerke Mühlacker



29.01.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ADS-TEC Energy realisiert Großbatteriespeicherprojekt für Stadtwerke Mühlacker

Großbatteriespeicher mit 10 MW Leistung und 20 MWh Kapazität am Umspannwerk Mühlacker

Entwicklung, Systemintegration und Betriebskonzepte aus Deutschland

Beitrag zu mehr Flexibilität in einem Energiesystem mit steigenden Strombedarfen

Nürtingen/Mühlacker – 29. Januar 2026 – Die Stadtwerke Mühlacker errichten am Standort ihres Umspannwerks einen Großbatteriespeicher mit einer Leistung von rund 10 MW und einer Speicherkapazität von 20 MWh. Die Anlage wird von ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) geplant, umgesetzt und in die bestehende Infrastruktur integriert. Der Speicher ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur Weiterentwicklung der kommunalen Energieversorgung.

Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit als Maßstab

„Das Projekte in Mühlacker zeigt sehr deutlich, welche Anforderungen Batteriespeicher heute erfüllen müssen“, sagt Michael Rudloff, Geschäftsführer ADS-TEC Energy. „Sie müssen Netze stabilisieren, sich sicher betreiben lassen und zugleich wirtschaftlich tragfähig sein. Lokale Flexibilität wird dabei zunehmend zur entscheidenden Größe im Energiesystem, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Strombedarfe durch Elektromobilität , Wärmepumpen und dem wachsenden Bedarf an IT- und digitalen Infrastrukturen.“

ADS-TEC Energy setzt bei dem Projekt mit seiner langjährigen Erfahrung auf eine integrierte Gesamtlösung von der Planung über die Umsetzung bis zur Betriebsfähigkeit. Ziel ist es, Speicher so in bestehende Strukturen einzubinden, dass sie über ihre gesamte Lebensdauer zuverlässig, transparent und wirtschaftlich betrieben werden können.

Betriebssicherheit als zentrales Kriterium

Auch für die Stadtwerke Mühlacker stand bei der Vergabe nicht allein die technische Leistungsfähigkeit im Fokus, sondern die Frage nach einem langfristig sicheren und beherrschbaren Betrieb, im Schulterschluss mit einem zuverlässigen Partner aus der Region.

„Großbatteriespeicher sind ein zentraler Baustein für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung“, sagt Roland Jans, Geschäftsführer der Stadtwerke Mühlacker. „Mit unserem ersten Großbatteriespeicher leisten wir einen direkten Beitrag zur Netzstabilität. Entscheidend war für uns zudem, auf eine Lösung zu setzen, die in Deutschland entwickelt und integriert wird und damit hohe Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und langfristigen Betrieb erfüllt.“

Umsetzung und technischer Rahmen

Zum Einsatz kommen vier Batteriespeicher-Container auf Basis des Systems BESS5000. Entwicklung, Systemintegration und Betriebskonzepte erfolgen in Deutschland. Dieser Ansatz ermöglicht einen hohen Grad an Kontrolle und Planbarkeit, ein wesentlicher Aspekt für kommunale Betreiber, die große Investitionen tätigen und ihre Anlagen über viele Jahre nutzen.

Die Anlage ist darauf ausgelegt, Lasten auszugleichen und Energie zeitlich zu verschieben. Neben der netzdienlichen Wirkung eröffnet dies auch wirtschaftliche Perspektiven, etwa durch eine gezielte Nutzung im Strommarkt .

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com



Pressekontakt:



Katharina Decken

Marketing & Communications

press@ads-tec-energy.com