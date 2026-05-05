EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2026

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Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2026



05.05.2026 / 05:00 CET/CEST

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Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2026

Quartalsumsatz liegt mit EUR 117,5 Millionen 2,9% über Vorjahresquartal

Proforma EBIT bei negativen EUR 1,4 Millionen (-1,2% vom Umsatz)

München, Deutschland. 5. Mai 2026. Adtran Networks SE (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die ungeprüften Geschäftsergebnisse für das am 31. Marz abgelaufene Q1 2026 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Übersicht der Eckdaten1 für Q1 2026

(in Tausend EUR) Q1

2026 Q1

2025 Veränderung Umsatzerlöse 117.464 114.119 2,9% Proforma Bruttoergebnis 37.785 39.171 -3,5% in % vom Umsatz 32,2% 34,3% -2,1pp Proforma EBIT -1.370 -4.791 71,4% in % vom Umsatz -1,2% -4,2% 3,0pp

1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen

IFRS-Ergebnisse für Q1 2026

Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2026 um 2,9% auf EUR 117,5 Millionen gegenüber EUR 114,1 Millionen im ersten Quartal 2025. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr spiegelt die anhaltende Nachfrage nach optischer Übertragungstechnik wider, die durch den fortlaufenden Ausbau der Kommunikationsnetze und eine anhaltende langfristige Nachfrage nach einer leistungsfähigeren und flexibleren Glasfaserinfrastruktur unterstützt wird.

Der Proforma-Bruttogewinn für das erste Quartal 2026 belief sich auf EUR 37,8 Millionen (32,2% des Umsatzes) und lag damit unter den EUR 39,2 Millionen (34,3% des Umsatzes) des ersten Quartals 2026. Der Rückgang der Bruttomarge war auf Effekte des Produktmixes und höhere Fixkosten in diesem Zeitraum zurückzuführen.

Das Pro-forma-EBIT verbesserte sich im ersten Quartal 2026 auf einen Verlust von EUR 1,4 Millionen (-1,2 % des Umsatzes), verglichen mit einem Verlust von EUR 4,8 Millionen (-4,2 % des Umsatzes) im ersten Quartal des Vorjahres. Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Umsätze sowie die fortwährende Fokussierung auf Kostenkontrolle und operative Effizienz zurückzuführen, was jedoch teilweise durch die geringere Bruttomarge aufgehoben wurde.

Das Unternehmen wird die Quartalsmitteilung für das 1. Quartal 2026 am 12. Mai 2026 und die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 4. August 2026 veröffentlichen. Der 6M Bericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von Adtran Networks SE stehen. Adtran Networks SE ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von Adtran Networks SE oder des Marktes für die Aktien von Adtran Networks SE zu übernehmen.

Zweck der Proforma Finanzinformation

Adtran Networks SE stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. Adtran Networks SE ist der Ansicht, dass dieses konsolidierte Proforma Ergebnis hilfreich ist, da zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienvergütungsprogrammen sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf Goodwill und akquisitionsbezogene immaterielle Vermögenswerte unberücksichtigt blieben. Aufwendungen im Zusammenhang mit Jubiläumsgeldzahlungen sind ab 2025 nicht mehr enthalten. Darüber hinaus sind nicht regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen im Zusammenhang mit M&A, Integration, Honorare für eine interne Untersuchung und andere nicht regelmäßig wiederkehrende Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen nicht enthalten. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind.

Über Adtran Networks SE

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von Adtran Networks. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter:

www.adtran.com.

Veröffentlicht von

Adtran Networks SE, München, Deutschland

www.adtran-networks.com

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