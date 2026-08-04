Adtran Networks Aktie
WKN: 510300 / ISIN: DE0005103006
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04.08.2026 04:30:03
EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2026
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EQS-News: Adtran Networks SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2026
München, Deutschland. 4. August 2026. Adtran Networks SE (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die ungeprüften Geschäftsergebnisse für das am 30. Juni abgelaufene Q2 2026 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.
Übersicht der Eckdaten1 für Q2 2026
1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen
IFRS-Ergebnisse für Q2 2026
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 21,6% auf EUR 133,4 Millionen gegenüber EUR 109,7 Millionen im zweiten Quartal 2025. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben, unterstützt durch laufende Investitionen in eine Netzwerkinfrastruktur mit höherer Kapazität sowie fortgesetzte Projekte zur Netzwerkmodernisierung.
Der Proforma-Bruttogewinn für das zweiten Quartal 2026 belief sich auf EUR 47,1 Millionen (35,3% des Umsatzes) verglichen mit EUR 36,2 Millionen (33,0% des Umsatzes) im zweiten Quartals 2025. Die Verbesserung des Bruttogewinns war insbesondere auf die höheren Umsätze im Produktportfolio für optische Übertragungstechnik zurückzuführen.
Das Pro-forma-EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 auf EUR 4,4 Millionen (3,3% des Umsatzes), verglichen mit einem Verlust von EUR 7,4 Millionen (-6,7 % des Umsatzes) im vergleichbaren Vorjahresquartal. Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen.
Das Unternehmen wird den vollständigen 6M Bericht 2026 am 11. August 2026 veröffentlichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von Adtran Networks SE stehen. Adtran Networks SE ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von Adtran Networks SE oder des Marktes für die Aktien von Adtran Networks SE zu übernehmen.
Zweck der Proforma Finanzinformation
Adtran Networks SE stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. Adtran Networks SE ist der Ansicht, dass dieses konsolidierte Proforma Ergebnis hilfreich ist, da zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienvergütungsprogrammen sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf Goodwill und akquisitionsbezogene immaterielle Vermögenswerte unberücksichtigt blieben. Aufwendungen im Zusammenhang mit Jubiläumsgeldzahlungen sind ab 2025 nicht mehr enthalten. Darüber hinaus sind nicht regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen im Zusammenhang mit M&A, Integration, Honorare für eine interne Untersuchung und andere nicht regelmäßig wiederkehrende Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen nicht enthalten. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind.
Über Adtran Networks SE
Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von Adtran Networks. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.adtran.com.
Veröffentlicht von
Adtran Networks SE, München, Deutschland
Pressekontakt
Gareth Spence
+44 1904 699 358
Investorenkontakt
Rob Fink
investor.relations@adtran.com
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Networks SE
|Märzenquelle 1-3
|98617 Meiningen-Dreissigacker
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 890 665 0
|Fax:
|+49 89 890 665 199
|E-Mail:
|investor.relations@adtran.com
|Internet:
|www.adva.com, www.adtran.com
|ISIN:
|DE0005103006
|WKN:
|510300
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299001QZNN0TKI9J120
|EQS News ID:
|2376640
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2376640 04.08.2026 CET/CEST
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