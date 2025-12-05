EQS-News: Advanced Blockchain AG: Erfolgreicher Abschluss des Token Generation Events des Portfoliounternehmens Talisman

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Erfolgreicher Abschluss des Token Generation Events des Portfoliounternehmens Talisman



05.12.2025 / 14:16 CET/CEST

Berlin, 5. Dezember 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Investor und Innovationspartner im Blockchain-Sektor, gibt den erfolgreichen Abschluss des Token Generation Events („TGE“) ihres Portfoliounternehmens Talisman ($SEEK) bekannt.

Erfolgreicher Start des $SEEK-Tokens

Das $SEEK-TGE von Talisman fand am 5. Dezember 2025 statt. Dabei wurde $SEEK als ERC-20-Token auf dem Ethereum-Mainnet eingeführt. Zum Launch war $SEEK auf KuCoin, MEXC und Uniswap gelistet. Im Rahmen seines Investments erhielt die Advanced Blockchain AG über ihre Tochtergesellschaft Incredulous Labs 693.361 $SEEK-Token. Der Launch bewertete Talisman mit einer Fully Diluted Valuation von rund 60 Mio. USD.

Eine Multichain-Web3-Wallet mit starker Dynamik im Ökosystem

Talisman ist eine Multi-Chain-Web3-Wallet, die Nutzern eine sichere und intuitive Self-Custody-Erfahrung bietet und den Zugang zu einem breiten Spektrum von Anwendungen in verschiedenen Ökosystemen eröffnet. Ursprünglich mit Fokus auf Polkadot und Kusama entwickelt, unterstützt Talisman heute zahlreiche Blockchains und mehr als 900 Netzwerke – darunter Ethereum (EVM-Netzwerke), Polkadot/Substrate-Ökosysteme sowie Solana. Damit können Nutzer Assets, Staking, NFTs und dApps über eine einzige Oberfläche verwalten.

Talisman ist auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt und ermöglicht eine sichere Interaktion mit vielfältigen On-Chain-Anwendungsfällen, während die Multi-Chain-Abdeckung kontinuierlich erweitert wird. Als dynamisch wachsende Wallet-Lösung im Web3-Bereich versteht sich Talisman als offenes, nutzerorientiertes Gateway zu dezentralen Anwendungen innerhalb der gesamten Krypto-Landschaft. Mit mehr als 150.000 Nutzern baut Talisman seine Position bei Blockchain-Anwendern weiter aus, die einen sicheren und nahtlosen Multi-Chain-Zugang suchen.

Will Deeb, COO von Talisman, erklärte: „Der Erfolg des $SEEK TGE ist ein wichtiger Meilenstein für Talisman und unsere Community. Wir wandeln unsere Web3-Wallet-Lösung rasch um, um eine agentenbasierte Infrastruktur zu integrieren, die institutionellen Anwendern automatisierte Ertragsstrategien über mehr als 900 Blockchains hinweg bietet. Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung unserer Investoren und Nutzer, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten.“

Hatem Elsayed, COO von Advanced Blockchain, kommentierte: „Talisman hat seit seiner Gründung eine starke Übereinstimmung zwischen Produktumsetzung und Marktnachfrage gezeigt. Die erfolgreiche $SEEK TGE stärkt das Vertrauen des Marktes in die Vision, die Produktvielfalt und die Umsetzung von Talisman. Wir sind stolz darauf, ein Team zu unterstützen, das weiterhin echte Nutzen und Markteinfluss liefert.“

Jüngste Erfolge und strategische Entwicklung

Die Nutzerbasis von Talisman hat sich in den letzten Monaten erheblich weiterentwickelt, und die Wallet ist zur führenden Wallet im Bittensor-Ökosystem geworden – was die starke Produkt-Markt-Passung und die schnell wachsende Nachfrage von TAO-Nutzern bestätigt. Die Wallet generiert bereits ein monatliches Bittensor-Swap-Volumen von mehr als 300 Millionen US-Dollar, unterstützt durch eine robuste Produkt-Roadmap, die darauf ausgelegt ist, weitere Impulse zu setzen. Darüber hinaus hat Talisman sein eigenes Bittensor-Subnetz SN45 gestartet, das in Zusammenarbeit mit einem der größten und angesehensten Validatoren im Bittensor-Netzwerk entwickelt wurde. Dieser Meilenstein unterstreicht das Bestreben von Talisman, nicht nur ein Gateway für Nutzer zu werden, sondern auch einen aktiven Infrastrukturbeitrag innerhalb wichtiger Web3-Ökosysteme zu liefern.

Über Bittensor hinaus baut Talisman seine Multichain-Präsenz weiter aus. Nach der erfolgreichen Einführung der Solana-Wallet-Integration vor einigen Monaten verzeichnet die Plattform ein stetiges organisches Wachstum bei neuen Konten, was auf eine zunehmende Akzeptanz durch Solana-Nutzer hindeutet. Talisman konzentriert sich nun darauf, Partnerschaften im gesamten Solana-Ökosystem zu vertiefen und gezielte Marketinginitiativen auszuweiten.

Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/.

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com