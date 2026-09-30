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30.09.2026 18:39:33

EQS-News: Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und treibt Strategie ABAG 2.0 voran

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und treibt Strategie ABAG 2.0 voran

30.09.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und treibt Strategie ABAG 2.0 voran

Berlin, 30. September 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2026.

Das erste Halbjahr 2026 stand für die Gesellschaft im Zeichen eines strategischen und organisatorischen Neustarts. Nach Abschluss wesentlicher Berichts-, Audit- und Governance-Prozesse verlagerte sich der Fokus zunehmend auf die Umsetzung der Strategie „ABAG 2.0“, die Sicherung zusätzlicher Finanzierung, die Monetarisierung ausgewählter Portfoliobeteiligungen sowie den Aufbau neuer operativer Geschäftsaktivitäten, hierbei insbesondere ABX Analytics.

Im Berichtszeitraum lagen die Umsatzerlöse der Advanced Blockchain AG unter dem Vorjahresniveau, da keine weiteren Beteiligungsverkäufe erfolgten. Das Halbjahresergebnis belief sich erwartungsgemäß auf -703,5 TEUR nach -586 TEUR im Vorjahreszeitraum. Weiterhin belastend wirkten insbesondere nach wie vor Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der Vermögenssicherung sowie dem Insourcing externer Tätigkeiten, welches zukünftig auch zu einer Kostenentlastung führen wird.

Ein zentraler Baustein der Neuausrichtung ist die Reaktivierung von FinPro. Die im Mai abgeschlossene sechsstellige Finanzierung über ein Gesellschafterdarlehen soll insbesondere dazu dienen, FinPro als operative Plattform an der Schnittstelle von Blockchain, künstlicher Intelligenz und Robotik weiterzuentwickeln. Zudem verzeichneten wichtige Portfoliounternehmen wie peaq, Polymer, zCloak und Panoptic operative Fortschritte, die mit Blick auf mögliche Monetarisierungen ausgewählter Beteiligungen von Bedeutung sind.

„Wir haben im ersten Halbjahr wichtige Grundlagen geschaffen, um die ABAG strategisch neu auszurichten und wieder eine verlässliche Investitionsbasis für unsere Aktionärinnen und Aktionäre aufzubauen“, sagt Maik Laske, Vorstand der Advanced Blockchain AG. „Auch wenn der Markt weiterhin anspruchsvoll bleibt, blicken wir klar nach vorne: Mit ABAG 2.0, der Reaktivierung von FinPro und konkreten Projekten wie ABX Analytics und Nutrivo richten wir den Fokus nunmehr auf operative Substanz, Zukunftstechnologien und nachhaltige Wertschöpfung.“

Für das zweite Halbjahr 2026 liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Umsetzung von ABAG 2.0. Die Projekt- und Budgetplanung für ABX Analytics wurde finalisiert und entsprechende Fördermittel wurden beantragt. Das gemeinsam mit einem strategischen Partner entwickelte Projekt Nutrivo hat die Proof-of-Concept-Phase erfolgreich abgeschlossen und befindet sich nun in der MVP-Phase.

Der Halbjahresbericht 2026 der Advanced Blockchain AG steht auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft zum Download bereit.
Über die Advanced Blockchain AG
Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com.

Kontakt:
ir@advancedblockchain.com


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Blockchain AG
Scharnhorststraße 24
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930403669510
Fax: +4930403669511
E-Mail: info@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
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