Advanced Blockchain Aktie
WKN DE: A0M93V / ISIN: DE000A0M93V6
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30.09.2026 18:39:33
EQS-News: Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und treibt Strategie ABAG 2.0 voran
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EQS-News: Advanced Blockchain AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und treibt Strategie ABAG 2.0 voran
Berlin, 30. September 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2026.
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststraße 24
|10115 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-Mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|485100003NGNIR3CO857
|EQS News ID:
|2408008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2408008 30.09.2026 CET/CEST
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