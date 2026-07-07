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WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140

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07.07.2026 15:23:13

EQS-News: Änderung der Firma der Gesellschaft „Sirma Group“ JSC (vormals „Sirma Group Holding“ JSC)

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung
Änderung der Firma der Gesellschaft „Sirma Group“ JSC (vormals „Sirma Group Holding“ JSC)

07.07.2026 / 15:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

OFFENLEGUNG REGULIERTER INFORMATIONEN

Betreff: Änderung der Firma der Gesellschaft „Sirma Group“ JSC (vormals „Sirma Group Holding“ JSC)

Emittent: „Sirma Group“ JSC   ·   ISIN: BG1100032140   ·   Börsenkürzel (BSE, FSE): SIRM

Rechtsgrundlage: Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Datum: 7. Juli 2026

 

Aufgrund eines Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 18. Juni 2026 (Tagesordnungspunkt 7) sowie der Eintragung Nr. 20260706115808 im Handelsregister vom 6. Juli 2026 wurde die Firma der Gesellschaft von „Sirma Group Holding“ JSC in „Sirma Group“ JSC geändert.

Die Änderung wird mit dem Tag der Eintragung, dem 6. Juli 2026, wirksam. Ab diesem Datum ist die Firma der Gesellschaft ausschließlich als „Sirma Group“ JSC in allen Dokumenten, Verträgen und in der Korrespondenz zu verwenden.

Die Änderung betrifft ausschließlich die Firma der Gesellschaft. Die Gesellschaft behält ihre Rechtspersönlichkeit sowie sämtliche Rechte und Pflichten. Die ISIN (BG1100032140) bleibt unverändert; das Börsenkürzel (SIRM) bleibt ebenfalls unverändert. Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf.

Mit demselben Beschluss und derselben Eintragung änderte die Gesellschaft zudem ihren Unternehmensgegenstand und hob ihren besonderen Holdingzweck gemäß Art. 277 des Handelsgesetzes auf; die Gesellschaft ist somit keine Holdinggesellschaft mehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Stanislav Tanushev

Direktor für Investor Relations und Nachhaltigkeit

„Sirma Group“ JSC


07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2361884

 
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2361884  07.07.2026 CET/CEST

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