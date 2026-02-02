EQS-News: Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX

EQS-News: Carvolix / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Affluent Medical wird offiziell zu CARVOLIX Abschluss der Übernahmen von CARANX MEDICAL und ARTEDRONE Erste Finanzierungstranche über 10 Mio. Euro abgeschlossen Aix-en-Provence, 2. Februar 2026 – 07:30 Uhr MEZ – Carvolix (ehemals Affluent Medical) (ISIN: FR0013333077 – Ticker: AFME – „Carvolix” oder das „Unternehmen”), ein französisches MedTech-Unternehmen im kommerziellen und klinischen Stadium, das auf die internationale Entwicklung und Herstellung innovativer KI-gesteuerter Miniroboter und biomimetischer Implantate spezialisiert ist, um die interventionelle Kardiologie und die Behandlung von Schlaganfällen zu revolutionieren, gibt heute den Abschluss der Übernahmen von Caranx Medical und Artedrone (die „Übernahmen”) bekannt. Der Kaufpreis wurde in Carvolix-Aktien bezahlt. Damit entsteht ein neues, integriertes MedTech-Unternehmen namens Carvolix. Gleichzeitig wurden die finalen Bedingungen für die Kapitalerhöhungen und die Ausgabe neuer Aktien (die „Finanzierung” und zusammen mit den Übernahmen die „Transaktion”) gemäß der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 (die „Hauptversammlung”) bekannt gegeben. Eine erste Finanzierungstranche über 10 Mio. Euro wurde durch Fonds bereitgestellt, die von Truffle Capital und Edwards Lifesciences verwaltet werden. Der Zeichnungspreis beträgt 2,34 Euro pro Aktie und entspricht somit einem Aufschlag von 18,8 % gegenüber dem letzten Schlusskurs. Diese strategische Zusammenführung zielt darauf ab, ein Unternehmen für den interventionellen Kardiologen des 21.Jahrhunderts zu schaffen, das weltweit führende Technologie im Bereich KI-gesteuerter autonomer Miniroboter nutzt, um komplexe, lebensrettende Verfahren zu demokratisieren. Die kombinierten Plattformen versetzen Carvolix in die Lage, bahnbrechende Innovationen zu beschleunigen, seinen Zielmarkt zu erweitern und eine langfristige Wertschöpfung zu erreichen. „Wir wenden unser bewährtes „Business-Builder“-Modell an, indem wir die Fähigkeiten der von Truffle gegründeten Unternehmen bündeln, um Entwicklungsrisiken zu minimieren, Innovationen zu beschleunigen, Synergien zu generieren und Wert für die Aktionäre zu schaffen“, sagte Dr. Philippe Pouletty, CEO von Truffle Capital und Gründer mehrerer erfolgreicher Biotech - und MedTech-Unternehmen (darunter Abivax, Vexim, Symetis und Affluent Medical). Er fügte hinzu: „Wir wollen das kardiologische Katheterlabor so autonom und effizient wie ein Flugzeugcockpit gestalten, damit unsere bahnbrechenden Innovationen potenziell Millionen von Patienten weltweit zugutekommen können.“ Carvolix wird sich auf die Revolutionierung des Herzklappenersatzes und der Behandlung von Schlaganfällen konzentrieren und damit wichtige ungedeckte medizinische Bedarfe in großen Märkten mit einem Gesamtwert von 23 Mrd. Euro adressieren. Derzeit unterziehen sich lediglich 17 % der insgesamt 1,7 Millionen Patienten, die jährlich für eine Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) in Frage kommen, diesem Eingriff, und nur 5 % der Patienten mit ischämischem Schlaganfall (zweithäufigste Todesursache, dritthäufigste Ursache für Behinderungen) erhalten eine mechanische Thrombektomie. Ebenso werden nur 4 % der vier Millionen Patienten mit schwerer Mitralklappeninsuffizienz operiert. „Wir führen drei äußerst innovative und sich gegenseitig ergänzende MedTech-Unternehmen zu einem Unternehmen zusammen, mit dem Ziel, das Herzkatheterlabor zu erweitern, um weitaus mehr Patienten mit Herzklappenfehlern und Schlaganfällen behandeln zu können“, sagte Sebastien Ladet, CEO von Carvolix. „Darüber hinaus werden wir die Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung zwischen den drei Unternehmen stärken, um die Entwicklung und Bereitstellung zusätzlicher Produkte, wie beispielsweise einer robotergesteuerten Mitralklappe, zu ermöglichen.“ Der Zusammenschluss dieser Unternehmen vereint fundiertes Fachwissen in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Mikrorobotik, KI, Bildführung und biomimetische Klappentechnologien. Dadurch werden Innovationen beschleunigt und ein robuster, nachhaltiger Produktentwicklungskreislauf etabliert. Die erste Produkteinführung erfolgt Anfang 2026, wobei die TAVIPILOT-Software, die bereits von der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA“) zugelassen ist, in den USA auf den Markt gebracht wird. Das Unternehmen plant, die direkten Vermarktungsrechte in Europa zu behalten und Partner in den USA, im Nahen Osten und in Asien zu suchen. „Wir bauen ein fantastisches Managementteam und einen Verwaltungsrat auf, um unsere Mission zu erfüllen: ein führendes MedTech-Unternehmen in der Vermarktungsphase, das sich dafür einsetzt, interventionellen Kardiologen weltweit bei der Behandlung von mehr Patienten zu unterstützen”, sagte Liane Teplitsky, Geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats von Carvolix. Abschluss der Übernahmen Am 19. Dezember 2025 gab das Unternehmen die bevorstehende Übernahme von Caranx Medical und Artedrone bekannt, wodurch Carvolix entstand, ein Pionier im Bereich kardiovaskulärer Therapien mit KI-gesteuerten autonomen Minirobotern und innovativen Implantaten. Am 30. Januar 2026 wurden die Übernahmen offiziell abgeschlossen und die Zusammenführung von Caranx Medical und Artedrone mit den bereits bestehenden Affluent Medical-Einheiten zu Carvolix ist nun wirksam. Die Bedingungen der Übernahmen sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Dezember 2025 näher erläutert. Insbesondere leistete Carvolix für die Übernahme von Caranx Medical und Artedrone Zahlungen i.H.v. 16,6 Mio. Euro bzw. 11,4 Mio. Euro, die vollständig in Carvolix-Aktien erfolgten. Carvolix erwarb außerdem von Truffle BioMedTech CrossOver FPCI ein Kontokorrentkonto gegenüber Artedrone i.H.v. 1 Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen (zu einem Zinssatz von 8 % pro Jahr) (das „Kontokorrentkonto”). Die Truffle-Fonds, die im Rahmen der Übernahmen als Verkäufer auftraten, haben den endgültigen Kaufpreis und den Kaufpreis des Kontokorrentkontos vollständig zu einem Zeichnungspreis von 2,34 Euro je Stammaktie (d. h. zum gleichen Preis wie bei der Finanzierung) übertragen, was zur Ausgabe von insgesamt 12.384.470 neuen Stammaktien führte. Diese 12.384.470 neuen Stammaktien wurden vom Verwaltungsrat am 30. Januar 2026 gemäß den von der Hauptversammlung des Unternehmens am 30. Januar 2026 erteilten Befugnissen zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 28.979.659,80 Euro ausgegeben, der mit dem Schlusskaufpreis und dem Kaufpreis des Kontokorrentkontos verrechnet wurde. Erste Finanzierungstranchen Am 19. Dezember 2025 gab das Unternehmen außerdem den Start einer begleitenden Finanzierung i.H.v. bis zu 30 Mio. Euro unter der Leitung von Truffle Capital und Edwards Lifesciences bekannt, die sich verpflichtet haben, dem Unternehmen eine erste Tranche i.H.v. 10 Mio. Euro (die „erste Tranche“) zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wird bis zu 300.000 Euro von mehreren Business Angels erhalten (die „zusätzliche Tranche“ und zusammen mit der ersten Tranche die „initialen Tranchen“). Nach der Verabschiedung der entsprechenden Beschlüsse durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung entschied der Verwaltungsrat am 30. Januar 2026, die von der Hauptversammlung erteilten Befugnisse zu nutzen, um die Umsetzung der ersten Tranchen voranzutreiben, die aus 4.401.708 neuen Stammaktien zu einem Zeichnungspreis von 2,34 Euro je Finanzierungsaktie bestehen (was einem Aufschlag von 18,8 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht). Der Zweck der ersten Tranchen der Finanzierung besteht darin, den Zeithorizont des Barmittelbestands des Unternehmens von Dezember 2025 bis Ende Mai 2026 zu verlängern. Die ersten Tranchen der Finanzierung werden es dem Unternehmen ermöglichen, die klinische und regulatorische Entwicklung sämtlicher Produkte fortzusetzen und sich für die nächsten Schritte der Wertschöpfung günstig zu positionieren. Zu diesen Schritten gehören unter anderem die Einführung der TAVIPILOT-Software in den USA, die Aushandlung einer strategischen Vereinbarung mit einem Industriepartner zur Beschleunigung der klinischen Studien und der Vermarktung von Artus, Fortschritte bei der ersten Anwendung der Roboterplattform zur Schlaganfallbehandlung am Menschen sowie die Fortsetzung der Entwicklung und der klinischen Aktivitäten von Epygon. Die Aufteilung der Erlöse aus den ersten Tranchen auf die verschiedenen Programme soll in etwa wie folgt ausfallen: 28 % für TAVIpilot, 27 % für Artus, 23 % für strukturelle Herzgeräte (Kalios und Epygon) und 22 % für ARTE-DRONE. Der Finanzierungsbedarf für die Fortführung der kombinierten Aktivitäten von Carvolix in den nächsten 12 Monaten wird gemäß den aktuellen Entwicklungsplänen auf rund 26 Mio. Euro geschätzt, von denen 10,3 Mio. Euro durch die ersten Tranchen der Finanzierung gesichert sind. Das Unternehmen geht davon aus, den Restbetrag (d. h. einen zusätzlichen Betrag i.H.v. 15,7 Mio. Euro) von mehreren internationalen Investoren zu erhalten, mit denen derzeit Gespräche geführt werden. Carvolix erwartet zudem, dass es seinen Barmittelbestand unter anderem durch die Erlöse aus einer möglichen Partnerschaftsvereinbarung in Bezug auf Artus, einen künstlichen Harnschließmuskel, der derzeit zum Produktportfolio von Carvolix gehört, weiter ausbauen kann. Umwandlung der im Juni 2025 begebenen Wandelanleihen Am 20. Juni 2025 gab das Unternehmen Wandelanleihen im Wert von 5,4 Mio. Euro an einige seiner wichtigsten historischen Aktionäre aus (die „Wandelanleihen“). Gemäß ihren Bedingungen sind die Wandelanleihen im Zusammenhang mit der Durchführung der Finanzierung sofort und automatisch fällig. Jeder Anleihegläubiger hat sich unwiderruflich dazu verpflichtet, im Rahmen des Schuldenausgleichs eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der ersten Tranche der Finanzierung zu zeichnen, sodass im Zuge der Rückzahlung der Wandelanleihen kein Barausgleich erfolgt. Die im Rahmen der Rückzahlung der Wandelanleihen ausgegebenen Stammaktien werden von den Anleihegläubigern zu einem Preis von 1,872 Euro pro Stammaktie (entspricht einem Abschlag von 20 %) gezeichnet. Nach der Verabschiedung der entsprechenden Beschlüsse durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung hat der Verwaltungsrat am 30. Januar 2026 beschlossen, die von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigungen zu nutzen, um die Rückzahlung der Wandelanleihen sowie die Ausgabe von 3.107.305 Stammaktien (einschließlich 2.605.384 Stammaktien zugunsten von Truffle Medeor FPCI) zu einem Bezugspreis von 1,872 Euro pro Stammaktie durchzuführen (was einem Abschlag von 5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht). Auswirkungen der Transaktion auf das Aktienkapital Unter Berücksichtigung der Aktienemissionen, die sich aus (i) der Übertragung, (ii) den ersten Tranchen der Finanzierung und (iii) der Rückzahlung der Wandelanleihen ergeben, wird sich die Aktionärsstruktur des Unternehmens wie folgt darstellen: Investors Pre-Operation Post- Consolidation Post-Equity Round (First Tranche: 10.3M€) # Shares % Ownership #New Shares (Acquisition) #New Shares (ACC Conversion) # Shares % Ownership #New Shares (Investment) #New Shares (OC Conversion) # Shares % Ownership Affluent Medical Historicals 39.350.192 100,0% - - 39.350.192 76,06% - 3.107.305 42.457.497 71,7% Artedrone Historicals [1] - 0,0% 4.859.771 436.248 5.296.019 10,24% - 5.296.019 8,9% Caranx Medical Historicals [1] - 0,0% 7.088.451 - 7.088.451 13,70% - - 7.088.451 12,0% Investors in the new round [2] - 0,0% - - - 0,00% 4.401.708 - 4.401.708 7,4% Total 39.350.192 100% 11.948.222 436.248 51.734.662 100% 4.401.708 3.107.305 59.243.675 100% Investors Pre-Operation Post- Consolidation Post-Equity Round (First Tranche: 10.3M€) # Shares % Ownership #New Shares (Acquisition) #New Shares (ACC Conversion) # Shares % Ownership #New Shares (Investment) #New Shares (OC Conversion) # Shares % Ownership Truffle Capital 26.255.202 66,7% 11.948.222 436.248 38.639.672 74,7% 2.136.751 2.605.384 43.381.807 73,2% Truffle BMT 3.479.373 8,8% 7.207.581 436.248 11.123.202 21,5% 1.495.726 12.618.928 21,3% Truffle FRR 915.097 2,3% 1.188.239 2.103.336 4,1% 2.103.336 3,6% Truffle MEDEOR 10.296.874 26,2% 3.552.402 13.849.276 26,8% 641.025 2.605.384 17.095.685 28,9% Truffle Others 11.563.858 29,4% 11.563.858 22,4% 11.563.858 19,5% Edwards 3.623.188 9,2% - - 3.623.188 7,0% 2.136.752 - 5.759.940 9,7% Financière Memnon 3.746.240 9,5% - - 3.746.240 7,2% - 346.153 4.092.393 6,9% Hayk Holding 200.000 0,5% - - 200.000 0,4% 28.846 228.846 0,4% Ginko invest 605.546 1,5% - - 605.546 1,2% 69.230 674.776 1,1% Founders, executives and members of the Board of Directors, the Advisory Board and committees 14.920 0,0% - - 14.920 0,0% 14.920 0,0% Public and others 4.905.096 12,5% - - 4.905.096 9,5% - 57.692 4.962.788 8,4% New Investors [3] - 0,0% - - - 0,0% 128.205 - 128.205 0,2% Total 39.350.192 100,0% 11.948.222 436.248 51.734.662 100,0% 4.401.708 3.107.305 59.243.675 100,0% [1] Artedrone and Caranx are fully owned by funds managed by Truffle Capital [2] Third party investors + Edwards and funds managed by Truffle Capital participating to the new round (excluding conversions of Affluent Medical's and Artedrone Convertible Bonds and current accounts) [3] New third party investors only (excluding funds managed by Truffle Capital & Edwards) Die 19.893.483 ausgegebenen Aktien führen zu einer Verwässerung von 33,57 % (auf nicht verwässerter Basis). Nach dieser Ausgabe wird das Aktienkapital des Unternehmens 5.924.367,50 Euro betragen, aufgeteilt in 59.243.675 Aktien mit einem Nennwert von 0,10 Euro. Ein Aktionär, der vor der Transaktion 1,00 % des Aktienkapitals der Gesellschaft hielt, würde somit nach Abschluss der Transaktion 0,66 % des Aktienkapitals halten. Im Rahmen der Transaktion wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Zahlung von Earn-outs für die Übernahme von Caranx Medical und Artedrone sowie mit den nachfolgenden Tranchen der Finanzierung bis zu 14.283.985 zusätzliche Aktien ausgegeben werden könnten (unter der Annahme einer zusätzlichen Finanzierung von bis zu 20 Mio. Euro zu einem Preis von 2,34 Euro pro Aktie). Dies würde zu einer zusätzlichen Verwässerung von 14 % (auf nicht verwässerter Basis) führen. In Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen des französischen Handelsgesetzbuches hat jeder Zeichner von Stammaktien bei der Hauptversammlung von der Abstimmung über den Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte der Aktionäre zu seinen Gunsten abgesehen. Zudem haben gegebenenfalls die Vertreter der Zeichner im Verwaltungsrat von einer Mitwirkung an den entsprechenden Beschlüssen des Verwaltungsrats abgesehen. Auswirkungen der Transaktion auf das Eigenkapital Auf Grundlage des Konzernabschlusses der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 würde sich der Anteil am Eigenkapital wie folgt darstellen: Gesamtes Eigenkapital (konsolidiertes Eigenkapital zum 30. Juni 2025 in Tausend Euro) 21,110 Euro Eigenkapitalanteil vor Ausgabe der 19.893.483 Aktien 0,54 Euro Eigenkapitalanteil nach Ausgabe der 19.893.483 Aktien 1,08 Euro Governance Wie bereits angekündigt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Frau Liane Teplitsky zur Geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats zu ernennen. Sie tritt die Nachfolge von Herrn Michel Therin an, der dem Verwaltungsrat weiterhin als Mitglied angehören wird. Die Ernennung tritt mit dem Abschluss der Transaktion in Kraft. Berater Dechert LLP fungierte im Zusammenhang mit der Transaktion als Rechtsberater des Unternehmens. Abwicklung und Lieferung – Dokumentation Die im Zusammenhang mit (i) der Übertragung, (ii) den ersten Tranchen der Finanzierung sowie (iii) der Rückzahlung der Wandelanleihen ausgegebenen Stammaktien werden voraussichtlich am 4. Februar 2026 zum Handel an der Euronext zugelassen. Für diese Stammaktien wird ein Antrag auf Zulassung zum Handel an der Euronext gestellt. Dieser erfolgt in derselben Aktienklasse wie die bereits an der Euronext notierten Stammaktien des Unternehmens und unter derselben ISIN-Nummer FR0013333077. Die Transaktion unterliegt keiner Prospektpflicht und bedarf daher keiner Genehmigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (die „AMF“). Gemäß Artikel 1.5.b bis der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die „Prospektverordnung“) wird das Unternehmen bei der AMF ein Dokument einreichen, das die in Anhang IX der Prospektverordnung geforderten Informationen enthält (das „Informationsdokument“), um die im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Aktien zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris („Euronext Paris“) zuzulassen. Das Informationsdokument unterliegt keiner Prüfung durch die AMF. Risikofaktoren Die Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, die im Zusammenhang mit Carvolix und seiner Geschäftstätigkeit stehenden Risikofaktoren zu beachten, die in Kapitel 3 des Universalregistrierungsdokuments 2024 dargelegt sind. Dieses Dokument wurde am 30. April 2025 unter der Nummer D.25-0356 bei der AMF eingereicht und ist kostenfrei auf der Website von Carvolix (www.affluentmedical.com) verfügbar. Das Eintreten aller oder einzelner dieser Risiken könnte sich voraussichtlich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse, die Entwicklung oder die Aussichten von Carvolix auswirken. Solche Ereignisse könnten den Aktienkurs von Carvolix erheblich negativ beeinflussen. Die Öffentlichkeit sollte insbesondere die folgenden Risiken beachten: Die Beschaffung von zusätzlichem Kapital, einschließlich im Zusammenhang mit dieser Transaktion oder weiterer Finanzierungsangebote zur Entwicklung oder Vermarktung der Produkte von Carvolix, kann zu einer Verwässerung der Anteile der Aktionäre des Unternehmens führen, dessen Geschäftstätigkeit einschränken oder das Unternehmen dazu veranlassen, Rechte an seinen Produkten aufzugeben.

Zukünftige Verkäufe von Stammaktien durch bestehende Aktionäre oder an der Transaktion beteiligte Investoren könnten den Marktpreis der Aktien des Unternehmens beeinträchtigen.

Der Marktpreis der Aktien des Unternehmens kann erheblichen Schwankungen unterliegen und unter den im Rahmen der Transaktion festgelegten Ausgabepreis fallen.

Die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens können erheblichen Schwankungen unterliegen.

affluent@mc-services.eu Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Carvolix und seine Geschäftstätigkeit. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Finanzlage, die Geschäftstätigkeit, die Strategien, Pläne und Ziele von Carvolix für zukünftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Carvolix ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in Kapitel 3 des am 30. April 2025 unter der Nummer D.25-0356 bei der AMF eingereichten Universalregistrierungsdokuments 2024 beschrieben sind, das auf der Website des Unternehmens (http://www.affluentmedical.com) verfügbar ist, sowie den Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Finanzmärkten und den Märkten, in denen Carvolix tätig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen auch Risiken, die Carvolix nicht bekannt sind oder die Carvolix derzeit nicht als wesentlich erachtet. Das Eintreten einiger oder aller dieser Risiken könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge von Carvolix wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien von Carvolix und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots in Gerichtsbarkeiten dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeiten unzulässig wäre. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten durch lokale Gesetze eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, alle für dieses Dokument geltenden lokalen Vorschriften einzuhalten. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung“) dar. In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils ein „relevanter Mitgliedstaat“) wird kein Angebot der hierin genannten Wertpapiere an die Öffentlichkeit in diesem relevanten Mitgliedstaat gemacht oder wird gemacht werden, außer (i) an juristische Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind, (ii) an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro relevantem Mitgliedstaat oder (iii) an solche, die unter anderen Umständen unter Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung fallen; vorausgesetzt, dass keines dieser Angebote die Veröffentlichung eines Prospekts durch die Gesellschaft gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung erfordert. Für die Zwecke des Vorstehenden hat der Begriff „öffentliches Angebot” in einem relevanten Mitgliedstaat die in Artikel 2(d) der Prospektverordnung angegebene Bedeutung. Ausschließlich für die Zwecke des Produktzulassungsverfahrens jedes Herstellers hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die im Rahmen der Finanzierung angebotenen Wertpapiere zu dem Schluss geführt, dass in Bezug auf die Kriterien für die Art der Kunden (i) der Zielmarkt für die Wertpapiere geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU in ihrer geänderten Fassung („MiFID II“) sind; und (ii) alle Vertriebskanäle für die im Rahmen der Finanzierung angebotenen Wertpapiere an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die die Aktien anschließend anbietet, verkauft oder empfiehlt („Vertriebshändler”), sollte die Bewertung der Kundentypen durch den Hersteller berücksichtigen; ein Vertriebshändler, der der MiFID II unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die im Rahmen der Finanzierung angebotenen Aktien durchzuführen (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der Zielmarktbewertung des Herstellers) und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen. Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, deutscher, arabischer als auch in englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den vier Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang.

