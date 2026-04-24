EQS-News: AFYREN erhält von der Region Grand Est über den Europäischen Just Transition Fund eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro

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AFYREN erhält von der Region Grand Est über den Europäischen Just Transition Fund eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro



24.04.2026 / 07:40 CET/CEST

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AFYREN erhält von der Region Grand Est über den Europäischen Just Transition Fund eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro

Clermont-Ferrand/Lyon, 24. April 2026, 07:30 Uhr MESZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, erhält von der Region Grand Est über den Europäischen Just Transition Fund eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro. Darüber hinaus erreicht AFYREN die Meilensteine, die für die Auszahlung des Restbetrags der im Rahmen der Ausschreibung „France Relance“ von Bpifrance gewährten Förderung erforderlich sind.

Die grüne Transformation geht über reine Umweltziele hinaus und unterstützt Modelle, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, nachhaltige soziale Wirkung und Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks in Einklang bringen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die Europäische Union den Just Transition Fund in den strategisch wichtigsten Regionen und Sektoren eingerichtet. Um den tatsächlichen Bedürfnissen der lokalen Gebiete gerecht zu werden, hat Europa die Verwaltung dieser Mittel ausgewählten Regionen anvertraut. In diesem Zusammenhang ist AFYREN stolz darauf, von der Region Grand Est für diese Förderung ausgewählt worden zu sein, die zur Finanzierung von Investitionen in die Leistungsfähigkeit des Werks AFYREN NEOXY beitragen wird, das nun zu 100 % im Besitz von AFYREN ist.

Nicolas Sordet, CEO von AFYREN, erklärte: „Die jüngsten geopolitischen Ereignisse haben die Anfälligkeit von Wirtschaftsmodellen aufgezeigt, die stark vom Öl abhängig sind, und gleichzeitig die Relevanz alternativer biobasierter Lösungen verdeutlicht. Angetrieben von dieser langfristigen Überzeugung haben wir kürzlich unsere Bioraffinerie vollständig übernommen und treiben unser Investitionsprogramm zur Stärkung der Leistungsfähigkeit unserer industriellen Anlage mit Nachdruck voran. Der Zuschuss stellt in diesem Kontext eine zusätzliche Unterstützung dar und hat umso mehr Bedeutung, als er von Akteuren stammt, die sich für die wirtschaftliche Vitalität und Widerstandsfähigkeit der Regionen einsetzen, in denen wir tätig sind.“

Diese Förderung verdeutlicht das Entwicklungspotenzial der Bioraffinerie und, im weiteren Sinne, die Schaffung von Mehrwert, Arbeitsplätzen und nachhaltigen Kompetenzen durch unser Unternehmen – eines der wenigen Greentech-Unternehmen, das den Sprung zur Produktion im industriellen Maßstab und zur Kommerzialisierung erfolgreich geschafft hat.

Auch als Anerkennung dieses Reifegrades und dank des Erreichens der festgelegten Meilensteine erhielt AFYREN im März 2026 die letzte Tranche in Höhe von 2,2 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms „France Relance“ von Bpifrance, das darauf abzielt, strategische Investitionen in kritischen Sektoren zu unterstützen.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der Region Grand Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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