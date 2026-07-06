EQS-News: AFYREN gibt die Wiederaufnahme der Produktion in seiner Anlage nach erfolgreich abgeschlossenem technischem Wartungsstillstand bekannt

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AFYREN gibt die Wiederaufnahme der Produktion in seiner Anlage nach erfolgreich abgeschlossenem technischem Wartungsstillstand bekannt



06.07.2026 / 07:35 CET/CEST

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AFYREN gibt die Wiederaufnahme der Produktion in seiner Anlage nach erfolgreich abgeschlossenem technischem Wartungsstillstand bekannt

Die im Rahmen des technischen Wartungsstillstands im Juni vorgesehenen Arbeiten wurden termingerecht sowie im vorgesehenen Budget abgeschlossen

Die Wiederaufnahme der Produktion sowie eine schrittweise Steigerung der Produktionsleistung werden im zweiten Halbjahr erwartet.

Clermont-Ferrand/Lyon, 6. Juli 2026, 07:30 Uhr MESZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt die Wiederaufnahme der Produktion in der AFYREN NEOXY-Anlage nach dem erfolgreich abgeschlossenen technischen Wartungsstillstand im Juni bekannt.

Im Rahmen des 2025 eingeleiteten Programms zur Konsolidierung und Leistungsverbesserung führte AFYREN im Juni 2026 einen einmonatigen technischen Wartungsstillstand durch, um bestehende Anlagenkomponenten im Downstream-Prozess umzurüsten und neue Anlagenteile zu installieren.

Die Arbeiten wurden planmäßig und im vorgesehenen Budgetrahmen abgeschlossen: Über vier Wochen hinweg wurde an sechs Tagen pro Woche gearbeitet, mit insgesamt rund 20.000 Arbeitsstunden und Investitionen von rund 6 Millionen Euro.

An einigen Tagen waren bis zu 90 Personen von rund einem Dutzend externer Unternehmen vor Ort im Einsatz und verdoppelten damit die übliche Belegschaft der AFYREN NEOXY-Anlage. Trotz der hohen Temperaturen stand die Sicherheit jederzeit an erster Stelle. Der technische Wartungsstillstand wurde ohne einen einzigen Arbeitsunfall mit Ausfallzeit abgeschlossen.

Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: „Dank der hervorragenden Vorbereitung unserer Teams und der reibungslosen Umsetzung konnte der geplante technische Wartungsstillstand termingerecht abgeschlossen werden, trotz der extremen Hitze, die eine Anpassung der Arbeitszeiten erforderlich machte. Alle Anlagenmodifikationen wurden erfolgreich abgeschlossen und werden maßgeblich dazu beitragen, die Produktion in der zweiten Jahreshälfte zu beschleunigen. Ich möchte den Teams bei AFYREN und allen beauftragten Unternehmen dafür danken, dass sie die Arbeiten termingerecht, im vorgesehenen Budgetrahmen und unter Wahrung sicherer Arbeitsbedingungen abgeschlossen haben.“

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien sowie auf dem amerikanischen Kontinent.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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