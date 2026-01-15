EQS-News: AFYREN NEOXY: Erster signifikanter Umsatz und steigende Produktion im Jahr 2025

EQS-News: AFYREN SAS / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

AFYREN NEOXY: Erster signifikanter Umsatz und steigende Produktion im Jahr 2025



15.01.2026 / 07:35 CET/CEST

AFYREN NEOXY: Erster signifikanter Umsatz und steigende Produktion im Jahr 2025

Schrittweise Steigerung der Produktion von biobasierten Säuren und erste signifikante Umsätze für AFYREN NEOXY

Umsatz für 100 % der produzierten Mengen gesichert

Clermont-Ferrand/Lyon, 15. Januar, 2026, 07:30 Uhr MEZ - AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt einen Überblick über die Produktions- und Umsatzentwicklung im Jahr 2025.

Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: „2025 gelang uns der Übergang zur kontinuierlichen Produktion sowie die Validierung unserer Technologie im industriellen Maßstab. Die bis Ende 2025 produzierten Hunderte Tonnen ermöglichten es AFYREN NEOXY, erstmals signifikante Umsätze zu erzielen. Für sämtliche produzierten Mengen bestehen sichere Absatzmärkte, und wir erwarten für 2026 eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums.“

AFYREN NEOXY: erste signifikante Umsätze und schrittweise Steigerung der Produktion

AFYREN NEOXY produzierte im Jahr 2025 etwa 400 Tonnen biobasierter Säuren sowie damit verbunden ein erhebliches Volumen an Dünger. Diese Produktion entspricht einem Gesamtumsatz1 von rund 1 Million Euro, von denen 0,5 Millionen Euro bereits in Rechnung gestellt wurden. Obwohl dieser Umsatz unter dem ursprünglichen Ziel „im niedrigen einstelligen Millionenbereich” liegt, stellt er den ersten signifikanten Umsatz in der Geschichte von AFYREN NEOXY dar.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wurde die Produktion während zweier geplanter Stillstände vorübergehend unterbrochen, um die Abläufe zu konsolidieren und Engpässe zu beseitigen. Dies begrenzte die verfügbare Produktionskapazität zwischen Juli und Oktober.

Anschließend stieg die Produktion deutlich an, wobei fast die Hälfte des Gesamtvolumens des Jahres (rund 200 Tonnen) in den letzten beiden Monaten des Jahres 2025 produziert wurde. Kontinuierliche Produktivitätssteigerungen werden voraussichtlich zu einem schrittweisen Anstieg von Produktion und Umsatzes zu Beginn des Jahres 2026 führen.

Gesicherte Absatzmärkte für 100 % des Produktionsvolumens

Die Produktion im vergangenen Geschäftsjahr ermöglichte die Lieferung von Produkten an neun Kunden:

Fünf Aufträge aus dem Auftragsbestand gesicherter Verträge wurden ausgeliefert (zur Erinnerung: es bestehen vertraglich gesicherte Volumina im Wert von 165 Millionen Euro mit einem Dutzend Kunden);

Zudem konnten vier neue Kunden aus verschiedenen Branchen gewonnen werden, darunter Aromen und Duftstoffe sowie Life Sciences (Agrochemikalien, Kosmetika2 und Umwelt), mit Volumina, die groß genug sind, um bedeutende Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Zu den kommerziellen Erfolgen zählt der Gewinn einer Ausschreibung für 2026 von einem führenden Unternehmen im Bereich Aromen und Duftstoffe, was attraktive Entwicklungsperspektiven für hochwertige Derivatprodukte eröffnet.

Die Absatzmärkte für alle produzierten Mengen sind vollständig gesichert. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Chancen zur Wertschöpfung durch gezielte Marktsegmentierung und eine weitere kommerzielle Expansion.

Über Afyren

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI- Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

1 Säuren plus Dünger

2 Siehe Pressemitteilung mit Esse Skincare