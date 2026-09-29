EQS-News: AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion

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AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion



29.09.2026 / 07:50 CET/CEST

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AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion

AFYREN und Terrial geben heute mit der Unterzeichnung eines neuen mehrjährigen Vertrags über die Lieferung von Düngemitteln im Wert von mehreren zehn Millionen Euro die Erneuerung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt

Dieser langfristige Vertrag bekräftigt das Engagement beider Unternehmen, die französische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und ihre Abhängigkeit von den internationalen Düngemittelmärkten zu verringern

Clermont-Ferrand/Lyon, 29. September 2026, 07:45 Uhr MESZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, und Terrial, ein führendes französisches Unternehmen im Bereich organischer und biobasierter Düngemittel und Tochtergesellschaft von Avril, geben die Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt.

AFYREN, bekannt für seine biobasierten Säuren, stellt in Frankreich zudem einen Dünger her, der besonders reich an Kalium ist. Dieser Dünger wird von Terrial weiterverarbeitet und zur Herstellung von hochwertigen Düngemitteln unter der Marke FORTI K+ verwendet. Er eignet sich für eine große Bandbreite an Kulturpflanzen, insbesondere für den Obst- und Gemüseanbau, den Weinbau sowie für wichtige Ackerkulturen. FORTI K+ bietet eine nachhaltige, regionale Kaliumquelle. Es trägt dazu bei, die Versorgungssicherheit und die Autonomie landwirtschaftlicher Akteure in verschiedenen Regionen Frankreichs zu stärken.

AFYREN arbeitet seit 2021 mit Terrial zusammen, einem führenden Anbieter biologischer und nachhaltiger Düngemittel in Frankreich. Der AFYREN-Dünger, der als Teil des Sortiments innovativer Formulierungen von Terrial vermarktet wird, wurde weiterentwickelt, um den Anforderungen des Marktes noch besser gerecht zu werden. Seine verdichtete Form eignet sich hervorragend für die verschiedenen Ausbringungssysteme, die in landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz kommen.

Die Verlängerung der Partnerschaft durch die Unterzeichnung eines neuen mehrjährigen Vertrags mit einem Gesamtwert von mehreren zehn Millionen Euro markiert einen neuen Meilenstein in dieser Zusammenarbeit. Der Vertrag deckt einen erheblichen Anteil der im Werk AFYREN NEOXY produzierten Düngemittelmengen ab, für die Terrial die exklusiven Vertriebsrechte auf französischem Gebiet besitzt.

Dies spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, den französischen Agrarsektor nachhaltiger zu gestalten und seine Abhängigkeit von internationalen Märkten zu verringern. Bei voller Kapazität könnte der im Rahmen dieses Vertrags gelieferte Dünger fast ein Viertel des französischen Bedarfs an Kaliumsulfat für die Landwirtschaft decken und so einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssouveränität des Landes leisten.

Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: „Unser hochwertiger Dünger ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kreislaufmodells und verbindet wirtschaftliche Wertschöpfung mit der Unterstützung eines unverzichtbaren Sektors: der Landwirtschaft. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Terrial, Frankreichs führendem Anbieter organischer Düngemittel, zu erneuern.“

Ollivier PEAN, CEO von Terrial, sagte: „Wir sind stolz darauf, Landwirten und der Agrarbranche im Rahmen dieser Partnerschaft neue, nachhaltige Düngemittellösungen anbieten zu können, die auf alle Marktsegmente abgestimmt und in ganz Frankreich erhältlich sind. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, indem wir Lösungen bereitstellen, die Bodengesundheit, Ertragsleistung und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.“

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Über Terrial

Als Tochtergesellschaft der Avril-Gruppe unterstützt Terrial seit 30 Jahren die Agrarwirtschaft mit anerkanntem Fachwissen in den Bereichen nachhaltige Düngung, Verwertung von Bioressourcen und Kreislaufwirtschaft. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich in Frankreich – mit einer Verwertungsmenge von fast 800.000 Tonnen und einem Umsatz von 55 Millionen Euro – produziert und vertreibt das Unternehmen Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel für den Ackerbau, den Weinbau, den Obstbau und den Gemüseanbau.

Das Unternehmen stützt sich auf drei grundlegende Säulen: sein gut etabliertes Netzwerk in Frankreich zur Beschaffung nachwachsender Rohstoffe, seine beiden Werke zur Herstellung von Fertigdüngern sowie sein landesweites Vertriebsnetz, das durch ein Netzwerk lokaler Kompostierungsanlagen unterstützt wird.

Unsere Mission: hochwertige, sichere Lösungen für die französische Landwirtschaft zu erschließen, zu entwickeln und bereitzustellen. Über ihren landwirtschaftlichen Wert hinaus bieten unsere Produkte dem französischen Agrarsektor wichtige Instrumente, um die Herausforderungen der Dekarbonisierung (weniger Rohstoffgewinnung, weniger Transport und Produktion in Frankreich), der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung und des Wassermanagements zu bewältigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.terrial.fr und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien und Amerika.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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