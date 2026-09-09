EQS-News: AGRANA beabsichtigt Erwerb des Aromenherstellers esarom

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AGRANA beabsichtigt Erwerb des Aromenherstellers esarom



09.09.2026 / 11:48 CET/CEST

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AGRANA beabsichtigt Erwerb des Aromenherstellers esarom



Österreichischer Spezialist für Aromen und Getränkelösungen soll AGRANAs Kompetenzen erweitern und Food & Beverage Solutions als Wachstumsplattform stärken



AGRANA beabsichtigt, 100 % der Anteile an der esarom gmbh sowie der esarom holding gmbh (zusammen nachfolgend „esarom“) zu erwerben. Das 1946 gegründete österreichische Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Geschmacks- und Getränkelösungen und funktionale Rezepturen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert. Mit dem geplanten Erwerb will AGRANA die Kompetenzen von esarom mit ihrem bestehenden Angebot bei Fruchtzubereitungen, Saftkonzentraten, Getränkebasen und kundenspezifischen Food-& Beverage-Lösungen verbinden. Die Transaktion wäre damit für AGRANA ein weiterer Schritt beim Ausbau von Food & Beverage Solutions als innovatives Geschäftsfeld für höherwertige Kundenlösungen und profitables Wachstum.



„Mit esarom wollen wir nicht nur unser Portfolio erweitern, sondern komplementäre Kompetenzen zu einem stärkeren Gesamtangebot verbinden. Die Expertise von esarom ergänzt unser bestehendes Angebot bei Fruchtzubereitungen, Getränkegrundstoffen und Aromen in Form von kundenspezifischen Lösungen. So können wir unseren Kunden ein breiteres, integriertes Angebot aus einer Hand bieten, gemeinsam schneller Innovationen entwickeln und in attraktiven Regionen wachsen. Das entspricht dem Grundgedanken von ONE AGRANA: Kompetenzen bündeln und als ein Unternehmen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, sagt Stephan Büttner, CEO der AGRANA Beteiligungs-AG.



esarom entwickelt und produziert unter anderem Aromen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Formulierungs-Know-how, langfristige Kundenbeziehungen und eine starke Exportorientierung, insbesondere nach Mittel- und Osteuropa, den Mittleren Osten und Zentralasien.



Durch die geplante Zusammenführung der esarom-Standorte in Oberrohrbach und Rückersdorf mit dem AGRANA-Standort Kröllendorf soll ein integrierter Drei-Standorte-Verbund entstehen. Dieser soll Produktions-, Entwicklungs- und Anwendungskompetenzen bündeln, die gemeinsame Produktentwicklung beschleunigen und eine abgestimmte Kundenbetreuung ermöglichen. Kunden sollen damit von einem breiteren Lösungsportfolio und zusätzlichen Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung maßgeschneiderter Produkte profitieren.



Mit ihren rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde esarom zudem AGRANAs Entwicklungs-, Anwendungs- und Marktkompetenz substanziell stärken. Nach Abschluss der Transaktion sollen das Know-how der Teams, die langjährigen Kundenbeziehungen und die regionale Marktkenntnis in ein gemeinsames Kompetenznetzwerk eingebracht werden.



esarom erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 112,0 Mio. €. Mit dem EBITDA-Multiple von 9,0x beträgt der vereinbarte Unternehmenswert (Enterprise Value) rund 150 Mio. €. Käufer und Verkäufer sichern sich über marktübliche Preisanpassungs-mechanismen und erfolgsabhängige Kaufpreiskomponenten gegen Risiken ab.



Die Unterzeichnung des Kaufvertrages erfolgt zeitnah. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben und wird aus heutiger Sicht zu Beginn des Geschäftsjahres 2027|28 erwartet.

Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher

+43 1 21137 12084,



Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905,

ÜBER AGRANA



AGRANA macht mehr aus landwirtschaftlichen Rohstoffen: Als internationales Unternehmen veredeln wir landwirtschaftliche



Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

Österreichischer Spezialist für Aromen und Getränkelösungen soll AGRANAs Kompetenzen erweitern und Food & Beverage Solutions als Wachstumsplattform stärkenAGRANA beabsichtigt, 100 % der Anteile an der esarom gmbh sowie der esarom holding gmbh (zusammen nachfolgend „esarom“) zu erwerben. Das 1946 gegründete österreichische Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Geschmacks- und Getränkelösungen und funktionale Rezepturen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert. Mit dem geplanten Erwerb will AGRANA die Kompetenzen von esarom mit ihrem bestehenden Angebot bei Fruchtzubereitungen, Saftkonzentraten, Getränkebasen und kundenspezifischen Food-& Beverage-Lösungen verbinden. Die Transaktion wäre damit für AGRANA ein weiterer Schritt beim Ausbau von Food & Beverage Solutions als innovatives Geschäftsfeld für höherwertige Kundenlösungen und profitables Wachstum.„Mit esarom wollen wir nicht nur unser Portfolio erweitern, sondern komplementäre Kompetenzen zu einem stärkeren Gesamtangebot verbinden. Die Expertise von esarom ergänzt unser bestehendes Angebot bei Fruchtzubereitungen, Getränkegrundstoffen und Aromen in Form von kundenspezifischen Lösungen. So können wir unseren Kunden ein breiteres, integriertes Angebot aus einer Hand bieten, gemeinsam schneller Innovationen entwickeln und in attraktiven Regionen wachsen. Das entspricht dem Grundgedanken von ONE AGRANA: Kompetenzen bündeln und als ein Unternehmen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, sagtesarom entwickelt und produziert unter anderem Aromen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Formulierungs-Know-how, langfristige Kundenbeziehungen und eine starke Exportorientierung, insbesondere nach Mittel- und Osteuropa, den Mittleren Osten und Zentralasien.Durch die geplante Zusammenführung der esarom-Standorte in Oberrohrbach und Rückersdorf mit dem AGRANA-Standort Kröllendorf soll ein integrierter Drei-Standorte-Verbund entstehen. Dieser soll Produktions-, Entwicklungs- und Anwendungskompetenzen bündeln, die gemeinsame Produktentwicklung beschleunigen und eine abgestimmte Kundenbetreuung ermöglichen. Kunden sollen damit von einem breiteren Lösungsportfolio und zusätzlichen Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung maßgeschneiderter Produkte profitieren.Mit ihren rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde esarom zudem AGRANAs Entwicklungs-, Anwendungs- und Marktkompetenz substanziell stärken. Nach Abschluss der Transaktion sollen das Know-how der Teams, die langjährigen Kundenbeziehungen und die regionale Marktkenntnis in ein gemeinsames Kompetenznetzwerk eingebracht werden.esarom erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 112,0 Mio. €. Mit dem EBITDA-Multiple von 9,0x beträgt der vereinbarte Unternehmenswert (Enterprise Value) rund 150 Mio. €. Käufer und Verkäufer sichern sich über marktübliche Preisanpassungs-mechanismen und erfolgsabhängige Kaufpreiskomponenten gegen Risiken ab.Die Unterzeichnung des Kaufvertrages erfolgt zeitnah. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben und wird aus heutiger Sicht zu Beginn des Geschäftsjahres 2027|28 erwartet.Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com AGRANA macht mehr aus landwirtschaftlichen Rohstoffen: Als internationales Unternehmen veredeln wir landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lösungen für Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen. Rund 8.400 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Food & Beverage Solutions sowie Agricultural Commodities & Specialities an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,2 Mrd. €. Im Jahr 1988 gegründet, ist AGRANA heute Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfel- und Beerensaftkonzentraten sowie ein bedeutender Anbieter von Zucker, kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol.Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch aufabrufbar.

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