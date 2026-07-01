EQS-News: AGRANA: Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27

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AGRANA: Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27



01.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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AKTIONÄRSINFORMATION

Wien, 1. Juli 2026

Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27

EBIT liegt wie prognostiziert deutlich über Vorjahresvergleichswert

Die AGRANA Beteiligungs-AG veröffentlicht heute wie im Kapitalmarktkalender angekündigt erste Ergebnisse für Q1 2026|27 (1. März bis 31. Mai 2026). Der Konzern ist gut in das neue Geschäftsjahr 2026|27 gestartet und das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag wie prognostiziert sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres.

Die Umsatzerlöse der AGRANA-Gruppe lagen im ersten Quartal 2026|27 mit 855,3 Mio. € leicht unter dem Vorjahr, wobei der Rückgang primär auf Mengenrückgänge im Segment ACS – Zucker zurückzuführen war. Das EBIT betrug 35,4 Mio. € und lag damit um 29,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist auf eine deutlich verbesserte operative Performance in den Segmenten ACS – Stärke und ACS – Zucker zurückzuführen und zeigt, dass die im Rahmen der strategischen Initiativen gesetzten Maßnahmen in diesen Bereichen zunehmend Wirkung entfalten. Auch war der Wegfall der Einmaleffekte für Restrukturierungsschritte in der Vergleichsperiode für die Ergebnisverbesserung mitverantwortlich.

Q1 2026|27 Q1 2025|26 Umsatzerlöse 855,3 Mio. € 880,2 Mio. € Operatives Ergebnis 33,2 Mio. € 25,7 Mio. € Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 2,6 Mio. € –1,6 Mio. € Ergebnis aus Sondereinflüssen –0,4 Mio. € –18,4 Mio. € Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 35,4 Mio. € 5,7 Mio. €

AGRANA bestätigt die Guidance für das volle Geschäftsjahr 2026|27: Auf Gruppenebene wird mit einem EBIT gerechnet, das sehr deutlich über dem Vorjahr liegen soll; erwartet wird unverändert ein Wert in einer Bandbreite von 70 bis 90 Mio. €. Beim Konzernumsatz wird von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2026|27 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant mit der Publikation der Zwischenmitteilung über Q1 2026|27 am 9. Juli 2026.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.