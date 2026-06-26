EQS-News: AGRANA fixiert Areal-Verkauf in Leopoldsdorf an PCS Holding

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AGRANA fixiert Areal-Verkauf in Leopoldsdorf an PCS Holding



26.06.2026 / 09:59 CET/CEST

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AGRANA fixiert Areal-Verkauf in Leopoldsdorf an PCS Holding

AGRANA und die PCS Holding des Schweizer Unternehmers Peter Spuhler haben in Beisein von NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Vertrag über den Verkauf von Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf im Marchfeld unterzeichnet. Mit dem Erwerb des rund 50 Hektar großen Areals sichert sich die PCS Holding einen attraktiven Industriestandort mit langfristigen Perspektiven. Ein Teil des Grundstücks ist bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, der dort seit März 2026 eine neue errichtete Werkhalle für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service moderner Schienenfahrzeuge betreibt. Konkret werden an diesem Standort unter anderem die Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet sowie die Doppelstockzüge für die ÖBB auf Typentests vorbereitet. AGRANA plant, den Standort Leopoldsdorf weiterhin als Zucker-Logistikhub zu führen.

Stephan Büttner, CEO der AGRANA Beteiligungs-AG: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Verkauf des Areals, über die PCS Holding als unseren zukünftigen Nachbarn und die damit verbundene Perspektive für den Standort Leopoldsdorf. Für uns stand während des gesamten Verkaufsprozesses nicht allein die Transaktion im Vordergrund, sondern vor allem die Frage, wie das Gelände auch künftig wirtschaftlich sinnvoll genutzt und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Region geleistet werden kann. Umso mehr begrüßen wir, dass wir mit Peter Spuhler einen Eigentümer gefunden haben, der diese Zielsetzung teilt. Der Standort bietet dabei hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft: Neben seiner strategisch günstigen Lage verfügt das Areal über einen direkten Anschluss an das Bahnnetz, was auch erhebliche logistische Vorteile schafft.“

Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG: „Gerade in einem geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfeld ist es wichtiger denn je, auch bei schwierigen Entscheidungen regionale Verantwortung zu übernehmen. Die nun gefundene Lösung verbindet die strategische Weiterentwicklung von AGRANA mit neuen Zukunftsperspektiven für den Standort Leopoldsdorf und die gesamte Region. Mein besonderer Dank gilt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und allen Beteiligten, die mit ihrem konstruktiven Beitrag dieses Ergebnis im Sinne einer nachhaltigen Standortentwicklung ermöglicht haben.“

Peter Spuhler, Eigentümer der PCS Holding: „Österreich ist für uns ein wichtiger Markt. Deshalb bauen wir unsere Präsenz gezielt aus und haben bereits mit einer neuen Werkhalle für Stadler die Kapazitäten für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service moderner Schienenfahrzeuge in Österreich geschaffen. Die zentrale Lage im Herzen Europas, die gut ausgebaute Infrastruktur sowie die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des Standorts bieten hervorragende Voraussetzungen für nachhaltige Investitionen . Wir sehen in diesem Grundstück erhebliches Potenzial für eine zukunftsorientierte Nutzung und freuen uns darauf, die nächsten Schritte zu evaluieren.“

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich: „Vor etwas mehr als einem Jahr war die Verunsicherung in der Region nach dem Ende der Zuckerproduktion groß. Heute sehen wir, wie aus dieser Verunsicherung Schritt für Schritt neue Zuversicht und Zukunftsperspektiven entstehen. Mit der PCS Holding investiert ein international erfolgreicher Unternehmer in Leopoldsdorf und setzt damit ein starkes Zeichen für das Marchfeld und für Niederösterreich. Nach intensiven Verhandlungen ist es AGRANA und PCS Holding gelungen, das ehemalige Zuckerfabrik-Areal in die Zukunft zu führen. Für die Region entstehen so Wertschöpfung und Arbeitsplätze direkt vor der Haustüre. Danke, Peter Spuhler. Niederösterreich und das Marchfeld sind sehr froh, dich als Investor und Freund gewonnen zu haben. Das sind großartige Nachrichten für die Region und für die Menschen, die hier leben und arbeiten.“

Bild (fotocredit: AGRANA)

Vordere Reihe (sitzend von links nach rechts): Stephan Büttner, Peter Spuhler

Hintere Reihe (stehend von links nach rechts): Erwin Hameseder, Johanna Mikl-Leitner

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Food & Beverage Solutions sowie Agricultural Commodities & Specialities an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,2 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.

Medienkontakt AGRANA Group: Markus Simak, Telefon: +43 1 21137 12084, E-Mail: markus.simak@agrana.com



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