EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 €

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AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 €



03.07.2026 / 17:41 CET/CEST

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Die 39. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025|26 in Höhe von 0,35 € je Aktie (Vorjahresdividende: 0,70 € je Aktie). Dividendenzahltag ist der 13. Juli 2026. AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur.

Im Rahmen der Hauptversammlung präsentierte AGRANA-Vorstandsvorsitzender Mag. Stephan Büttner die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025|26, das von politischen Unsicherheiten, einer instabilen Wirtschaftslage sowie volatilen Energie- und Rohstoffmärkten geprägt war. Dennoch erzielte AGRANA 2025|26 ein solides operatives Ergebnis, getragen von einer sehr guten Entwicklung im Segment Food & Beverage Solutions. AGRANA liegt zudem mit den im Geschäftsjahr 2025|26 erzielten Einsparungen im Rahmen des mehrjährigen Strategieprogrammes „NEXT LEVEL“ voll im Plan. Die positive Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026|27 zeigt, dass die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen bereits greifen und die operative Performance in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisieren.

Den Mitgliedern des Vorstandes, Mag. Stephan Büttner (Vorsitzender), DI Franz Ennser und Dr. Stephan Meeder, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025|26 die Entlastung erteilt. Weiters wurde durch das Ausscheiden von Maga. Dr. Claudia Süssenbacher Maga. Dr. Petra Pani, Leiterin der Bereiche Recht in der Raiffeisenlandesbank NÖ-WIEN AG und der Raiffeisen-Holding NÖ-WIEN reg Gen mbH, neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Der AGRANA-Aufsichtsrat setzt sich ab 3. Juli 2026 zusammen aus: Mag. Erwin Hameseder (Vorsitzender), Dr. Niels Pörksen (1. Vorsitzender-Stellvertreter), Mag. Dr. Petra Pani (2. Vorsitzender-Stellvertreterin), DI Helmut Friedl, Dr. Andrea Gritsch, DI Ernst Karpfinger, DI Josef Pröll, Dr. Stefan Streng und den vom Betriebsrat delegierten Mitgliedern Andrea Benischek, Thomas Buder, Andreas Klamler und DI Stephan Savic.

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, bestellt.

Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

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