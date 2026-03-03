EQS-News: AI Maturity Matrix: GFT als „Industry Pioneer“ für KI-gestützte Banking-Transformation ausgezeichnet

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie

AI Maturity Matrix: GFT als „Industry Pioneer“ für KI-gestützte Banking-Transformation ausgezeichnet



03.03.2026 / 09:43 CET/CEST

AI Maturity Matrix: GFT als „Industry Pioneer“ für KI-gestützte Banking-Transformation ausgezeichnet

Die Einstufung mit dem höchsten Reifegrad unterstreicht die Kompetenz von GFT, KI direkt in die operative Ausführungsebene komplexer, regulierter Transformationsprogramme zu integrieren.

Stuttgart, 03.03.2026 - GFT Technologies wurde von der QKS Group in der „AI Maturity Matrix Digital Banking Transformation Services 2026“ als „Industry Pioneer“ ausgezeichnet. Damit erreicht das Unternehmen die höchste Reifegradbewertung der Analyse, die den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Transformationsprogrammen regulierter Branchen bestätigt.

Fragmentierte Modernisierungsprogramme, starre Legacy-Systeme und eine geringe Rendite isolierter Digitalisierungsinitiativen bremsen die Transformation im Banking. GFT adressiert diese Herausforderungen, indem KI direkt in die Ausführungsebene von Transformationsprogrammen eingebettet wird.

Integration von KI über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg

Im Zentrum dieses Ansatzes steht Wynxx, die Enterprise-KI-Plattform von GFT. Wynxx ist auf die Anforderungen großer, regulierter Organisationen ausgerichtet und integriert generative KI fest in den Softwareentwicklungs- und Modernisierungsprozess. Dies umfasst die Analyse von Legacy-Code, die automatisierte Erstellung von Dokumentationen, Code-Tests und -Korrekturen sowie die Unterstützung komplexer Modernisierungs-Workflows.

„GFT nimmt eine führende Rolle bei der Integration von KI in die operative Umsetzung der digitalen Banking-Transformation ein. Das Unternehmen hat den Schritt von experimentellen Ansätzen hin zu produktiv nutzbarer, fest in der Delivery verankerter KI konsequent vollzogen. Mit Wynxx wird generative KI systematisch in den Softwareentwicklungs- und Modernisierungsprozess eingebunden – von der Analyse bestehender Anwendungen über Dokumentation und Tests bis hin zur Unterstützung zentraler Abläufe in groß angelegten Core Banking Transformationen sowie Digitalisierungsprogrammen. Dieser Ansatz befähigt Banken dazu, ihre Transformationsinitiativen schneller umzusetzen und zugleich Governance-Anforderungen sowie Human-in-the-Loop-Mechanismen zuverlässig einzuhalten. Indem KI als skalierbarer Bestandteil der Transformation und nicht als isolierte Innovationslösung eingesetzt wird, steht GFT für eine reife, produktionsnahe KI-Strategie mit messbarem Mehrwert für die digitale Banking-Transformation.“, sagt Akhilesh Vundavalli, Principal Analyst BFSI, QKS Group.

Durch das Zusammenspiel von Automatisierung, Governance-Strukturen und Human-in-the-Loop-Mechanismen entsteht echter Mehrwert:

40 % Produktivitätssteigerung in der Entwicklung

Bis zu 80 % schnellere Fehlerbehebung im Code

Bis zu 85 % schnellere Dokumentationserstellung

Signifikant beschleunigte Erkennung und Behebung von Sicherheitsrisiken

Verantwortungsvolle Skalierung von KI in regulierten Branchen

In hochregulierten Branchen wie dem Bank- und Versicherungswesen wird die Einführung von KI nicht allein durch technisches Potenzial definiert – entscheidend sind Kontrolle, Verantwortlichkeit und regulatorische Konformität.

Wynxx wurde mit Fokus auf Governance entwickelt. Die Plattform integriert Compliance-Mechanismen, DevSecOps-Prozesse und sichere Cloud-Konnektivität in ein vollständig auditierbares Framework. So bleibt der KI-Einsatz transparent, rückverfolgbar und sicher.

“KI reduziert die Kosten der Softwareentwicklung – nicht jedoch die Kosten von Fehlern“, sagt Marco Santos, Global CEO von GFT. „Unser Fokus liegt darauf, verantwortungsvolle KI zu industrialisieren, indem wir sie direkt in die Ausführungsebene der Projektabwicklung einbetten. Diese Auszeichnung spiegelt unsere Überzeugung wider, dass in regulierten Branchen eine disziplinierte Umsetzung – und nicht bloßes Experimentieren – den langfristigen Wert bestimmt.“

Diese Governance-Architektur ermöglicht es Unternehmen, KI auch in geschäftskritischen Systemen sicher zu skalieren – ohne regulatorische Integrität oder operative Resilienz zu gefährden.



Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Im deutschen Markt bieten wir zudem ganzheitliche Fachberatung rund um Banksteuerung & Financial Markets, unterstützt durch führende AFC Software-Lösungen.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

Über die QKS Group

Die QKS Group, ehemals Quadrant Knowledge Solutions, ist ein führendes internationales Beratungs- und Research-Unternehmen, dass Technologieanbieter dabei unterstützt, ihre Wachstumsstrategien gezielt voranzutreiben und Anwenderunternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer digitalen Transformationsziele begleitet.