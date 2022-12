EQS-News: aifinyo AG: Transaktionsvolumen im November auf Rekordniveau

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

aifinyo AG: Transaktionsvolumen im November auf Rekordniveau



13.12.2022 / 09:49 CET/CEST

aifinyo AG: Transaktionsvolumen im November auf Rekordniveau Transaktionsvolumen im November 2022 erstmals über 40 Mio. EUR

Durchschnitt in den ersten 9 Monaten 2022 bei 29,3 Mio. EUR

Berlin, 13. Dezember 2022 Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive Finanzierungen online zu erledigen erfreut sich bei Unternehmen wachsender Beliebtheit. Davon profitiert die aifinyo AG mit ihrer einzigartigen cloudbasierten Smart Billment Plattform rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen. So hat das B2B-Fintech im November 2022 ein Transaktionsvolumen von über 40 Mio. EUR erzielt. Dies ist der höchste Monatswert in der 10-jährigen Unternehmenshistorie. Zur Einordnung: im November 2021 lag das Transaktionsvolumen bei 25 Mio. EUR und von Januar bis September des laufenden Jahres im Monatsdurchschnitt bei 29,3 Mio. EUR. Damit zeichnet sich ab, dass die Umsatz- und Ertragsentwicklung im vierten Quartal 2022 auf anhaltend hohem Niveau sein dürfte. Auch wenn wir uns aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland mit Prognosen derzeit schwertun, zeigt die bisherige Entwicklung im vierten Quartal, dass diese Vorsicht nichts negatives bedeuten muss, sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. Unsere Leistungen rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement und Finanzierung unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur beim Wachstum, sondern eben auch in unsicheren Zeiten, wenn hohe Liquidität und niedrige Kosten noch wichtiger sind. Bereits im dritten Quartal 2022 hatte aifinyo das Transaktionsvolumen (Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen) um 44,4 % auf das Rekordniveau von 105,1 Mio. EUR gesteigert. Der Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) als einer der wichtigsten Leistungsindikator kletterte um 68,4 % auf 3,5 Mio. EUR. Vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 wird aifinyo voraussichtlich Ende Januar 2023 veröffentlichen. Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

aifinyo AG

Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de

