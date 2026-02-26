EQS-News: AIXTRON mit robustem Ergebnis in herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: AIXTRON SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

AIXTRON mit robustem Ergebnis in herausforderndem Marktumfeld

Umsatz am oberen Ende der Prognosespanne / Free Cashflow deutlich verbessert / Starke Cash Position zum Jahresende / Starkes Momentum in Optoelektronik / Vorsichtiger Ausblick für 2026

Herzogenrath, 26. Februar 2026 – AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat im Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld ein robustes Ergebnis erzielt. Nach der Phase hoher Investitionen im Jahr 2023/24 (einschließlich des Innovationszentrums) war 2025 ein Übergangsjahr mit einem Rückgang vor allem im Bereich LEDs inkl. Micro LEDs, der nur teilweise durch den Aufschwung in der Optoelektronik ausgeglichen werden konnte.

Mit einem Umsatz von EUR 556,6 Mio. (-12% unter Vorjahr) wurde die aktualisierte Umsatzprognose am oberen Ende (EUR 530 Mio. bis EUR 565 Mio.) erreicht. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit EUR 100,3 Mio. aufgrund geringerer Auslastung sowie negativer Wechselkurseffekte um -24% unter dem Vorjahr. Mit einer EBIT-Marge von 18% wurde die Mitte der Prognosespanne von 17% – 19% erreicht. Trotz der Schwäche in der Leistungselektronik und der Belastung durch negative Wechselkurseffekte lagen Umsatz und EBIT-Marge jeweils auch innerhalb der ursprünglichen Prognosebandbreiten.

AIXTRON verzeichnete in 2025 eine deutliche Belebung im Bereich Optoelektronik, getrieben durch den stark zunehmenden Bedarf an Laser- und Photoniklösungen für KI-Anwendungen und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Die G10-AsP-Plattform hat sich als führende Lösung für diese Anwendungen etabliert und wiederholte Bestellungen von Top-Tier-Kunden in allen Regionen der Welt erhalten.

Die Nachfrage nach Anlagen für Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) blieb in westlichen Märkten verhalten, während sich die Dynamik in Asien - insbesondere in China - als stabilisierender Faktor erwies. So konnte AIXTRON in China im ersten Halbjahr 2025 bedeutende Volumenaufträge für das G10-SiC-System gewinnen. Ein großer Erfolg war zudem die Auslieferung der 100. G10-SiC-Anlage, weniger als drei Jahre nach Produkteinführung.

„In 2025 hat AIXTRON sich in einem herausfordernden Marktumfeld gut behauptet. Wir haben unsere Kapazitäten effizient angepasst und unseren Free Cashflow sehr deutlich um über EUR 250 Mio. gesteigert. Unsere langfristigen Wachstumstreiber – KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und Elektromobilität – bleiben unverändert intakt. In 2026 werden Anwendungen für die optische Datenkommunikation und GaN Leistungselektronik unsere wesentlichen Umsatztreiber sein. Wir gehen davon aus, dass die Stromversorgung von KI-Rechenzentren in der nahen Zukunft zur größten Einzelanwendung für GaN-Leistungshalbleiter werden kann. In der Stromversorgung für KI-Datencenter setzen sich GaN und SiC als neue Materialien für Leistungshalbleiter durch, da sie ein erhebliches Energieeinsparpotenzial ermöglichen. Zahlreiche Kunden haben konkrete Projekte in dieser neuen Anwendung angekündigt“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Auftragseingang - Erholung im vierten Quartal

AIXTRON konnte im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von EUR 544,3 Mio. (2024: EUR 596,4 Mio.) verbuchen, davon EUR 169,6 Mio. im vierten Quartal 2025. Das war ein Anstieg um 37% gegenüber dem dritten Quartal (EUR 124,0 Mio.) und 8% höher als im Vorjahresquartal (EUR 157,0 Mio.). Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 hatte AIXTRON einen Anlagen-Auftragsbestand von EUR 257,8 Mio., -11% unter Vorjahr (2024: EUR 289,3 Mio.).

Solide Umsatzentwicklung trotz schwierigem Marktumfeld

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 sanken im Vergleich zum Vorjahr (2024: EUR 633,2 Mio.) um -12% auf EUR 556,6 Mio. Der Umsatz wurde maßgeblich durch Anlagen für Anwendungen in der Leistungselektronik auf Basis von SiC und GaN getragen, die 57% der Anlagenumsatzerlöse (2024: 55%) ausmachten. Weitere Umsätze wurden in den Bereichen Optoelektronik (23%) sowie LEDs inkl. Micro LEDs (15%) verzeichnet.

Hohe Auslieferungen im vierten Quartal

AIXTRON erzielte im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von EUR 187,1 Mio., ein Rückgang um -18% gegenüber dem Rekordvorjahresquartal (Q4/2024: EUR 226,7 Mio.), jedoch rund 65% über den Umsatzerlösen im ersten Quartal des Geschäftsjahres (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.). Das unterstreicht die Flexibilität in Lieferkette und Fertigung von AIXTRON.

Bruttomarge

Das Bruttoergebnis sank um -15% gegenüber dem Vorjahr und erreichte EUR 222,4 Mio. (2024: EUR 262,5 Mio.) Dafür gibt es mehrere Gründe: eine geringere Auslastung im operativen Bereich, ausgewählte Nachbesserungen am Produkt im Rahmen des Anlaufs der G10-Serie sowie Einmalaufwendungen im mittleren einstelligen Millionen EUR-Bereich im Zusammenhang mit der im ersten Quartal 2025 durchgeführten Personalreduktion.

Im Abschlussquartal wurde ein Bruttoergebnis von EUR 86,1 Mio. erzielt, was umsatzbedingt 16% unter dem Vorjahresquartal (Q4/2024: EUR 102,5 Mio.) lag.

Die Bruttomarge im Gesamtjahr 2025 sank gegenüber 2024 leicht um einen Prozentpunkt auf 40% (2024: 41%). Im vierten Quartal 2025 stieg die Bruttomarge leicht auf 46% gegenüber 45% im Vorjahreszeitraum.

Betriebsaufwendungen aufgrund niedrigerer F&E-Ausgaben rückläufig

Die F&E-Ausgaben waren im Jahr 2025 infolge geringerer externer Auftragsarbeiten sowie niedrigerer Kosten für Verbrauchsmaterialien rückläufig: Mit EUR 81,1 Mio. lagen sie deutlich unter dem hohen Niveau des Vorjahres (2024: EUR 91,4 Mio.).

Die Betriebsaufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2025 verringert, von EUR 131,2 Mio. im Jahr 2024 auf EUR 122,1 Mio., hauptsächlich aufgrund der Reduktion der F&E-Ausgaben.

Betriebsergebnis (EBIT) und Jahresüberschuss

Das schwächere Bruttoergebnis sowie negative Wechselkurseffekte führten im Geschäftsjahr 2025 zu einem Rückgang von -24% im Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 100,3 Mio. (2024: EUR 131,2 Mio.). Entsprechend betrug die EBIT-Marge 18% nach 21% im Vorjahr.

Im starken vierten Quartal konnte AIXTRON mit einem EBIT von EUR 58,0 Mio. (EBIT-Marge 31%) die sehr gute Marge aus dem Vorjahresquartal bestätigen, absolut war das Ergebnis allerdings rückläufig (Q4/2024: EUR 71,0 Mio.).

Der Konzernjahresüberschuss beträgt EUR 85,3 Mio., was einem Rückgang von 20% gegenüber dem Vorjahr (2024: EUR 106,2 Mio.) entspricht. Grund ist das rückläufige Betriebsergebnis. Das Ergebnis pro Aktie lag entsprechend bei EUR 0,76, ebenfalls niedriger als die EUR 0,94 im Jahr 2024.

Starker Cashflow und Cash Position zum Jahresende

Der betriebliche Cashflow verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 um über EUR 180 Mio. auf EUR 208,4 Mio. (2024: EUR 26,2 Mio.). Dies resultiert im Wesentlichen aus dem laufenden Ergebnis, dem Abbau des Vorratsbestandes um EUR 85,5 Mio. sowie dem reduzierten Forderungsbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2025. Der Free Cashflow verbesserte sich um über EUR 250 Mio. und lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 181,9 Mio. (2024: EUR -72,4 Mio.), was im Wesentlichen auf den deutlich verbesserten betrieblichen Cashflow sowie stark rückläufige Investitionen zurückzuführen ist.

Der Bestand an liquiden Mitteln inklusive Finanzanlagen lag zum 31. Dezember 2025 bei EUR 224,6 Mio. (Vorjahr: EUR 64,6 Mio.). Die hohe Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2025 von 88% (gegenüber 83% zum 31. Dezember 2024) unterstreicht die Finanzstärke von AIXTRON.

Stabile Dividende in Höhe von EUR 0,15 vorgeschlagen

Trotz des rückläufigen Jahresüberschusses plant AIXTRON eine stabile Dividende auszuschütten. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 daher vorschlagen, eine unveränderte Dividende von EUR 0,15 pro bezugsberechtigter Aktie zu zahlen. Der Vorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 20%.

Nach einer intensiven Investitionsphase in den Jahren 2023 und 2024 – allein die Investitionen für das Innovationszentrum beliefen sich auf 100 Millionen Euro – plant AIXTRON, den Cashflow im Jahr 2026 zum weiteren Aufbau einer starken Cash-Position zu nutzen. AIXTRON verfolgt ausdrücklich keine feste Dividendenpolitik, sondern passt die Ausschüttungsquote an die jeweilige Geschäftsentwicklung und die Prioritäten der Kapitalallokation an.

Kapazitätsanpassung im Bereich Operations

Im Geschäftsjahr 2025 reduzierte sich die Zahl der Mitarbeiter im Konzern von 1.207 zum Ende des Jahres 2024 um -7% auf 1.117 zum 31. Dezember 2025, vor allem aufgrund des Anfang 2025 im operativen Bereich umgesetzten Freiwilligenprogramms. Anfang 2026 wurde ein Mitarbeiterabbau am Standort Herzogenrath vereinbart. Dafür werden Aufwendungen in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen EUR-Betrags erwartet.

Prognose 2026: verhaltenes Marktumfeld erwartet

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet AIXTRON insgesamt eine anhaltende Schwäche der Kundennachfrage, jedoch mit sehr unterschiedlichen Dynamiken in den einzelnen Teilsegmenten. Das stärkste Wachstum wird in der Optoelektronik erwartet, während das Wachstum bei der GaN-Leistungselektronik moderater ausfallen dürfte. Im Gegensatz dazu wird die Nachfrage nach SiC-Leistungselektronik aufgrund erheblicher Überkapazitäten auf dem Markt voraussichtlich schwach ausfallen. Das Marktumfeld für das LED inkl. Micro LED-Segment dürfte stabil bleiben.

Basierend auf dieser Markterwartung, der aktuellen Konzernstruktur und dem Budgetkurs von 1,20 USD/EUR rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 im Konzern mit Umsatzerlösen von rund EUR 520 Mio. in einer Bandbreite von plus/minus EUR 30 Mio., einer Bruttomarge von etwa 41% – 42% sowie einer EBIT-Marge von etwa 16% – 19%. Effekte aus der oben genannten Personalmaßnahme sind in der Prognose berücksichtigt.

Für das erste Quartal 2026 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse von rund EUR 65 Mio. in einer Bandbreite von plus/minus EUR 10 Mio. Dieser vergleichsweise niedrige Erwartungswert für das Q1 ist saisonal bedingt und liegt im Rahmen der Erwartungen.

„Unser Fokus auf Effizienzmaßnahmen sowie Liquiditätsgenerierung haben sich im Geschäftsjahr 2025 voll ausgezahlt. Das belegt unser erzielter Free Cashflow von rund EUR 182 Mio. eindrucksvoll. Diese Fokussierung werden wir auch im Jahr 2026 beibehalten, damit AIXTRON optimal für profitables Wachstum aufgestellt ist“, sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE.

+/- +/- in EUR Mio. GJ/2025 GJ/2024 % Q4/2025 Q4/2024 % Auftragseingang 544,3 596,4 -9 169,6 157,0 8 Auftragsbestand (nur Anlagen) 257,8 289,3 -11 257,8 289,3 -11 Umsatzerlöse 556,6 633,2 -12 187,1 226,7 -18 Bruttoergebnis 222,4 262,5 -15 86,1 102,5 -16 % 40% 41% -1pp 46% 45% 1pp Betriebsergebnis (EBIT) 100,3 131,2 -24 58,0 71,0 -18 % 18% 21% -3pp 31% 31% 0pp Nettoergebnis 85,3 106,2 -20 47,9 53,4 -10 % 15% 17% -2pp 26% 24% 2pp Ergebnis je Aktie (EUR) 0,76 0,94 -19 0,42 0,47 -11 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 208,4 26,2 n.a. 79,9 -2,0 n.a. Free Cashflow 181,9 -72,4 n.a. 71,7 -14,4 n.a.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.