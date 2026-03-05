Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
05.03.2026 10:24:33
EQS-News: Aktie der Schaeffler AG steigt in den MDAX auf
|
EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Aktie der Schaeffler AG steigt in den MDAX auf
Herzogenaurach | 5. März 2026 | Die Deutsche Börse hat am 4. März 2026 im Rahmen einer außerplanmäßigen Indexüberprüfung entschieden, die Aktie der Schaeffler AG in den MDAX aufzunehmen. Grundlage für den Aufstieg ist die positive Kursentwicklung der letzten Monate. Erster Handelstag der Schaeffler-Aktie im MDAX, dem Index für mittelgroße Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird der 9. März 2026 sein.
Schaeffler CEO Klaus Rosenfeld sagt: „Wir freuen uns, dass Schaeffler wieder in den MDAX zurückkehrt. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Unsere Strategie, die Schaeffler Gruppe zur führenden Motion Technology Company zu machen, zeigt Wirkung.“
Der Aufstieg in den MDAX fällt für die Schaeffler AG in die Zeit nach dem Zusammenschluss mit Vitesco und der Vereinheitlichung der Aktiengattung. Alle Aktionäre der Schaeffler AG halten Namensaktien und sind voll stimmberechtigt. Das höhere Handelsvolumen belegt die steigende Attraktivität der Schaeffler-Aktie für Investoren. Seit dem Start der neuen Schaeffler-Aktie mit der Erstnotierung am 2. Oktober 2024 hat sich der Kurs der Schaeffler-Aktie positiv entwickelt. Die Schaeffler-Aktie beendete den Handel am 4. März mit einem Kurs von 8,20 Euro (Xetra).
Der Zusammenschluss mit Vitesco hat zu einer deutlichen Erweiterung des Produktportfolios der Schaeffler Gruppe geführt. Auf dieser Basis wurde eine neue Struktur mit vier produktorientierten Sparten und acht Produktfamilien definiert. Schaefflers strategisches Ziel ist es, mit allen vier Sparten zu den Top-3-Unternehmen weltweit zu gehören. Bis zum Jahr 2035 will Schaeffler zudem etwa zehn Prozent des Umsatzes mit neuen zukunftsträchtigen Aktivitäten in Wachstumsfeldern wie humanoide Roboter, Verteidigung und Raumfahrt erwirtschaften.
Der MDAX umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen unterhalb des DAX. Entscheidend für die Aufnahme ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Der Aufstieg in den MDAX wird voraussichtlich dazu beitragen, dass zusätzliche Fonds und Marktteilnehmer die Schaeffler-Aktie in ihre Portfolios aufnehmen, wodurch die Aktie erfahrungsgemäß noch stärker ins Blickfeld rücken dürfte.
05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286322
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286322 05.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
17:58
|SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
10:24
|EQS-News: Schaeffler AG shares move up to MDAX (EQS Group)
|
10:24
|EQS-News: Aktie der Schaeffler AG steigt in den MDAX auf (EQS Group)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)