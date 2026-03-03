Sirma Group Aktie
WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140
|
03.03.2026 12:27:54
EQS-News: Aktienrückkauf der „Sirma Group Holding“
|
EQS-News: Sirma Group Holding
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Gemäß Art. 5 Abs. 3 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie Art. 2 Abs. 2 der Delegierten Verordnung 2016/1052 und gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) MAR und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung 2016/1052 und gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der „Sirma Group Holding“ AD vom 8. April 2025 teilen wir Ihnen hiermit mit, dass die „Sirma Group Holding“ AD am 2. März 2026 45.000 eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 1,14 EUR je Aktie zum Gesamtpreis von 51.329,62 EUR zurückgekauft hat. Die Aktien entsprechen 0,076 % des Kapitals der Gesellschaft. Die Transaktion wurde an der Bulgarischen Börse – Sofia AD durchgeführt.
03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2284698
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2284698 03.03.2026 CET/CEST
