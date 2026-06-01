Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
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01.06.2026 15:58:13
EQS-News: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu
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EQS-News: Basler AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Corporate News
Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu
Ahrensburg, 1. Juni 2026 – Der Vorstand der Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, hatte heute zur alljährlichen Hauptversammlung in die Handelskammer Hamburg eingeladen.
Die Hauptversammlung stimmte mit großer Mehrheit zu den folgenden Themen ab:
Herr Norbert Basler wird auch nach den heutigen Neuwahlen den Vorsitz des Aufsichtsrats weiterhin innehaben und in Zukunft durch Dr. Dietmar Ley vertreten. Dr. Dietmar Ley übernimmt das Amt von Horst W. Garbrecht, welcher mit dem Tage der Hauptversammlung 2026 sein Amt niedergelegt hat.
Die Details der Abstimmung, die Präsentation der Hauptversammlung, die Dividendenbekanntmachung sowie alle weiteren Informationen rund um diese Thematik können auf der Internetseite des Unternehmens unter: https://www.baslerweb.com/de-de/investoren/hauptversammlung/abgerufen werden.
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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika
Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008
Kontakt:
Basler AG
Verena Fehling
Tel. 04102 463 101
Email: Verena.fehling@baslerweb.com
01.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
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|04102-463 0
|Fax:
|04102-463 109
|E-Mail:
|ir@baslerweb.com
|Internet:
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|DE0005102008
|WKN:
|510200
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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