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ALBIS Leasing AG erwirbt Unternehmenszentrale als langfristig wertsteigernde Investition



20.11.2026 / 09:03 CET/CEST

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Langfristige Sicherung des etablierten Unternehmensstandorts

Käufermarktumfeld ermöglicht Erwerb zu attraktiven Konditionen

Nachhaltiger Mehrwert für Unternehmensgruppe und Aktionäre

Hamburg, 20. November 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat gestern einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb des Grundstücks mit dem darauf befindlichen Unternehmenssitz in Hamburg abgeschlossen. Mit dieser Investition sichert die ALBIS ihren etablierten Unternehmensstandort langfristig, erhöht ihre unternehmerische Unabhängigkeit und schafft einen substanziellen Vermögenswert für die Gruppe.

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt voraussichtlich rund 14 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR. Es umfasst den Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten sowie derzeit erwartete Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre.

Die Immobilie wurde einst von der ALBIS errichtet und wird heute von ihr als Unternehmenszentrale genutzt sowie teilweise an Dritte untervermietet. Der Erwerb ermöglicht es der ALBIS, die Flächen künftig eigenständig und bedarfsgerecht an den operativen, organisatorischen und technischen Anforderungen des Unternehmens auszurichten. Gleichzeitig entfallen langfristig wesentliche Risiken und erhöhte Aufwendungen, die sich aus potenziellen Mietsteigerungen, Eigentümerwechseln, vermieterseitigen Entscheidungen oder einem möglichen Standortwechsel ergeben könnten.

Mit der Transaktion nutzt die ALBIS ein vorteilhaftes Marktfenster im Gewerbeimmobilienmarkt. Die Investitionsentscheidung basiert auf einer umfassenden wirtschaftlichen Prüfung, in der insbesondere der Kaufpreis, die Finanzierung, die langfristig entfallenden Mietaufwendungen, erforderliche Investitionen in das Gebäude sowie die erwarteten Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow berücksichtigt wurden.

Mit dem Eigentum an der Unternehmenszentrale gewinnt die ALBIS zusätzliche Planungssicherheit. Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen können künftig vorausschauend geplant und gezielt gesteuert werden. Konkreter Umfang und zeitliche Umsetzung der einzelnen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Planung und gesonderter Investitionsentscheidungen.

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, betont: „Mit dem Erwerb unserer Unternehmenszentrale nutzen wir eine gute Investitionsmöglichkeit mit einem langfristigen Wertbeitrag. Wir sichern unseren etablierten Standort, erhöhen unsere unternehmerische Unabhängigkeit und stärken die Vermögensbasis der ALBIS Leasing Gruppe. Die Transaktion folgt unserem Anspruch, Kapital diszipliniert einzusetzen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.“

Die zuletzt veröffentlichte Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt von der Transaktion unberührt. Die ALBIS erwartet, dass sich der Erwerb ab dem Geschäftsjahr 2027 zunächst neutral bis leicht positiv und in den Folgejahren jeweils leicht positiv auf das Ergebnis auswirken wird. Der Kaufpreis und die Erwerbsnebenkosten werden vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Die Finanzierung der Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ist aus heutiger Sicht ebenfalls mit eigenen Mitteln möglich. Auch nach Vollzug der Transaktion bleibt die Kapitalsituation der ALBIS gut. Es ergeben sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote der Gesellschaft.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

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Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

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