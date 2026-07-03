EQS-News: ALBIS Leasing AG: Hauptversammlung 2026 bekräftigt strategischen Fokus auf Small Ticket-Geschäft, unterstreicht robuste Geschäftsentwicklung und beschließt erneut erhöhte Dividende

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ALBIS Leasing AG: Hauptversammlung 2026 bekräftigt strategischen Fokus auf Small Ticket-Geschäft, unterstreicht robuste Geschäftsentwicklung und beschließt erneut erhöhte Dividende



03.07.2026 / 14:05 CET/CEST

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Konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie sorgt für gute operative Geschäftsentwicklung und positiven Ausblick

Hauptversammlung beschließt erneut erhöhte Dividende von 0,10 EUR je Aktie und bestätigt verlässliche Dividendenpolitik

Anhaltend positive Entwicklung im Wachstumssegment Handel/Hersteller in H1 2026 berichtet

Prof. Dr. Marco Barenkamp in den Aufsichtsrat gewählt

Hamburg, 3. Juli 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat am gestrigen Donnerstag, 2. Juli 2026, ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 als virtuelle Veranstaltung abgehalten. Das vertretene Grundkapital lag bei 87,23 Prozent. Der Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden entlastet.

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die gute operative Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026. Im Jahr 2025 steigerte die ALBIS das Neugeschäftsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 105,6 Mio. EUR. Zugleich erhöhte sich die prozentuale Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent und die absolute Marge um 8 Prozent beziehungsweise 1,5 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern nach IFRS lag im Geschäftsjahr 2025 mit 5,7 Mio. EUR auf dem guten Niveau des Vorjahres (2024: 5,8 Mio. EUR) und am oberen Rand des im April 2025 ausgegebenen Prognosekorridors (4,5 bis 5,75 Mio. EUR). Positive Ergebnisfaktoren waren die starke Neugeschäftsentwicklung und die damit verbundenen operativen Erträge, die schlanke Kostenbasis und die attraktive Refinanzierungsstruktur. Gegenläufig wirkte hingegen der deutliche Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.

Neben den Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025 erläuterte der Vorstand auch den plangemäßen Geschäftsverlauf in der ersten Jahreshälfte 2026. Die Neugeschäftsmarge stieg im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter an. Das Neugeschäftsvolumen ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum wie erwartet leicht zurück. Weitere Informationen zur Neugeschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten 2026 können der Corporate News vom 2. Juli 2026 entnommen werden. Für das Gesamtjahr 2026 wird die Neugeschäftsprognose – d. h. Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR und leicht steigende Marge über Vorjahresniveau – bestätigt.

Aufgrund der guten Ergebnisentwicklung zahlt die ALBIS wieder eine erhöhte Dividende entlang ihrer Dividendenpolitik aus. Die Hauptversammlung beschloss für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 0,10 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,09 EUR je Aktie). Auf Basis des Jahresendkurses 2025 wird die Dividendenrendite damit 3,4 Prozent betragen (Vorjahr: 3,3 Prozent).

Die Hauptversammlung hat zudem Prof. Dr. Marco Barenkamp für eine Amtszeit von drei Jahren als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Er war bereits seit März 2026 im Wege des gerichtlichen Ergänzungsverfahrens nach § 104 Absatz 2 AktG bis zur 44. ordentlichen Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Prof. Dr. Marco Barenkamp ist ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, wovon das Unternehmen fachlich und strategisch profitieren kann. Neben Prof. Dr. Marco Barenkamp werden unverändert auch Dr. Kerstin Steidte-Schmitt (Aufsichtsratsvorsitzende), Prof. Dr. Jens Poll (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Martin von Hirschhausen dem Aufsichtsrat angehören.

Auch den weiteren Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung mit den jeweils erforderlichen Mehrheiten zu. Lediglich die Beschlussvorschläge über die Schaffung neuer genehmigter Kapitalia sowie über den Erwerb eigener Aktien erhielten nicht die erforderliche Dreiviertelmehrheit, wurden jedoch von der Mehrheit des vertretenen Kapitals unterstützt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 stehen auf der Unternehmenswebsite der ALBIS im Bereich „Investoren“ unter „Veranstaltungen & Termine“ zum Download zur Verfügung.

Im Hinblick auf die weitere strategische Ausrichtung und die künftige Geschäftserwartung sagt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS: „Die ALBIS ist nach wie vor auf einem guten Weg und unsere Strategie geht wie erwartet auf. Trotz der anhaltenden Investitionszurückhaltung und der anspruchsvollen konjunkturellen Lage in Deutschland wollen wir auch 2026 wieder ein gutes und stabiles Konzernergebnis gemäß unserer Prognose erzielen. Ich gehe fest davon aus, dass wir unseren eingeschlagenen Pfad mit Fokus auf das profitable Small Ticket-Geschäft erfolgreich fortsetzen werden. Unser robustes Geschäftsmodell sichert Stabilität auch in einem anspruchsvollen Umfeld. Entsprechend blicke ich für die ALBIS unverändert optimistisch in die Zukunft.“



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