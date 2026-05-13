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WKN: 656940 / ISIN: DE0006569403

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13.05.2026 10:44:23

EQS-News: ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

13.05.2026 / 10:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 13. Mai 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) legt mit ihrem Geschäftsbericht 2025 einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vor. Der Bericht richtet sich unter anderem an Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer und bündelt die zentralen finanziellen und strategischen Informationen des vergangenen Geschäftsjahres in strukturierter Form.

Der Geschäftsbericht dient dabei nicht nur der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, sondern versteht sich als wichtiges Kommunikationsinstrument des Unternehmens. Er vermittelt ein ganzheitliches Bild der wirtschaftlichen Lage, des Geschäftsmodells sowie der strategischen Ausrichtung der ALBIS. Im Brief des Vorstands ordnet Sascha Lerchl die erfolgreiche Entwicklung der ALBIS im abgelaufenen Geschäftsjahr ein. Im Abschnitt Die Aktie und Investor Relations werden zudem gezielt Informationen für Kapitalmarktteilnehmer bereitgestellt, etwa zur Equity Story oder zur aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik.

Die ALBIS bekräftigt mit dem Geschäftsbericht ihren Anspruch auf Offenheit, Nachvollziehbarkeit und einen kontinuierlichen Dialog mit dem Kapitalmarkt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht Ihnen ab sofort unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen zum Download zur Verfügung.

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de


13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2326970

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
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2326970  13.05.2026 CET/CEST

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