EQS-News: ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

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ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



13.05.2026 / 10:44 CET/CEST

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Hamburg, 13. Mai 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) legt mit ihrem Geschäftsbericht 2025 einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vor. Der Bericht richtet sich unter anderem an Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer und bündelt die zentralen finanziellen und strategischen Informationen des vergangenen Geschäftsjahres in strukturierter Form.

Der Geschäftsbericht dient dabei nicht nur der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, sondern versteht sich als wichtiges Kommunikationsinstrument des Unternehmens. Er vermittelt ein ganzheitliches Bild der wirtschaftlichen Lage, des Geschäftsmodells sowie der strategischen Ausrichtung der ALBIS. Im Brief des Vorstands ordnet Sascha Lerchl die erfolgreiche Entwicklung der ALBIS im abgelaufenen Geschäftsjahr ein. Im Abschnitt Die Aktie und Investor Relations werden zudem gezielt Informationen für Kapitalmarktteilnehmer bereitgestellt, etwa zur Equity Story oder zur aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik.

Die ALBIS bekräftigt mit dem Geschäftsbericht ihren Anspruch auf Offenheit, Nachvollziehbarkeit und einen kontinuierlichen Dialog mit dem Kapitalmarkt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht Ihnen ab sofort unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen zum Download zur Verfügung.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de