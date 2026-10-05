OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.10.2026 12:00:04

EQS-News: Alexander Dahm ist neuer CEO der Rocket Factory Augsburg

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Personalie
Alexander Dahm ist neuer CEO der Rocket Factory Augsburg

05.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, 5. Oktober 2026. Wechsel an der Spitze der Rocket Factory Augsburg (RFA): Der Aufsichtsrat hat Alexander Dahm zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) ernannt. Er folgt auf Prof. Dr. Indulis Kalnins und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens sowie den Weg zum Erstflug der Trägerrakete RFA ONE verantworten. Dr. Kalnins bleibt dem Unternehmen verbunden und wird seine Expertise einbringen.

Alexander Dahm verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik war zuletzt Chief Operating Officer (COO) von HENSOLDT Sensors und Mitglied des Group Executive Committee. In dieser Funktion verantwortete er die gesamte operative Wertschöpfungskette mit Produktion, Einkauf, Qualität und Logistik.

"Ich freue mich sehr, Alexander Dahm als neuen CEO der Rocket Factory Augsburg an Bord zu haben. Wir gewinnen mit ihm nicht nur einen ausgewiesenen Raumfahrt- und Industrieexperten, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die komplexe Programme erfolgreich in die Umsetzung bringt und Organisationen durch entscheidende Wachstumsphasen führen kann. Seine Erfahrungen aus dem Ariane-5-Programm, aus leitenden Funktionen bei Airbus sowie zuletzt bei HENSOLDT werden für die weitere Entwicklung von RFA von großem Wert sein", sagt Jean-Jacques Dordain, Aufsichtsratsvorsitzender der RFA.

Alexander Dahm verfügt über tiefe Expertise aus seinen zahlreichen Führungspositionen bei HENSOLDT, Airbus Defence & Space, Airbus Operations sowie zuvor Astrium und DASA. Zu seinen beruflichen Erfolgen zählen der Aufbau und die Skalierung komplexer Industrie- und Verteidigungsprogramme, die Entwicklung industrieller Produktionskapazitäten sowie die Führung großer internationaler Organisationen mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Expertise in den Bereichen Industrialisierung, Ramp-up-Management, operative Exzellenz und Raumfahrtsysteme.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem RFA-Team. Mich beeindruckt, mit welcher Entschlossenheit, Innovationskraft und Leidenschaft hier an einer neuen Generation europäischer Trägerraketen gearbeitet wird. Gemeinsam werden wir die nächsten wichtigen Meilensteine auf dem Weg zum Erstflug von RFA ONE erreichen und die Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten", sagt Alexander Dahm.

Mit der Berufung Dahms stärkt die Rocket Factory Augsburg ihre industrielle und operative Expertise, um die nächsten Wachstums- und Entwicklungsphasen des Unternehmens erfolgreich umzusetzen.

Über die Rocket Factory Augsburg
Die Rocket Factory Augsburg (RFA) entwickelt seit ihrer Gründung im Jahr 2018 die nächste Generation europäischer Trägerraketen. Mit dem Ziel, den Zugang zum Weltraum einfacher, flexibler und kosteneffizienter zu gestalten, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Startdienstleistungen für Satellitenmissionen im niedrigen Erdorbit.

Das Flaggschiff RFA ONE kombiniert präzise Nutzlastaussetzung, hohe Missionsflexibilität durch die Oberstufe 'Redshift' und wettbewerbsfähige Startkosten. Grundlage dafür sind innovative Technologien wie das hocheffiziente Triebwerk 'Helix', leichte und kostengünstige Edelstahlstrukturen sowie die industrielle Serienfertigung zentraler Komponenten. Dadurch schafft RFA eine leistungsfähige und wirtschaftliche europäische Alternative im Markt für Satellitenstarts.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2410272

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410272  05.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu OHB SE

mehr Analysen
29.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OHB SE 171,60 -0,12% OHB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen