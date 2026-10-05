EQS-News: Alexander Dahm ist neuer CEO der Rocket Factory Augsburg

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Alexander Dahm ist neuer CEO der Rocket Factory Augsburg



05.10.2026 / 12:00 CET/CEST

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Augsburg, 5. Oktober 2026. Wechsel an der Spitze der Rocket Factory Augsburg (RFA): Der Aufsichtsrat hat Alexander Dahm zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) ernannt. Er folgt auf Prof. Dr. Indulis Kalnins und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens sowie den Weg zum Erstflug der Trägerrakete RFA ONE verantworten. Dr. Kalnins bleibt dem Unternehmen verbunden und wird seine Expertise einbringen.



Alexander Dahm verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik war zuletzt Chief Operating Officer (COO) von HENSOLDT Sensors und Mitglied des Group Executive Committee. In dieser Funktion verantwortete er die gesamte operative Wertschöpfungskette mit Produktion, Einkauf, Qualität und Logistik.



"Ich freue mich sehr, Alexander Dahm als neuen CEO der Rocket Factory Augsburg an Bord zu haben. Wir gewinnen mit ihm nicht nur einen ausgewiesenen Raumfahrt- und Industrieexperten, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die komplexe Programme erfolgreich in die Umsetzung bringt und Organisationen durch entscheidende Wachstumsphasen führen kann. Seine Erfahrungen aus dem Ariane-5-Programm, aus leitenden Funktionen bei Airbus sowie zuletzt bei HENSOLDT werden für die weitere Entwicklung von RFA von großem Wert sein", sagt Jean-Jacques Dordain, Aufsichtsratsvorsitzender der RFA.



Alexander Dahm verfügt über tiefe Expertise aus seinen zahlreichen Führungspositionen bei HENSOLDT, Airbus Defence & Space, Airbus Operations sowie zuvor Astrium und DASA. Zu seinen beruflichen Erfolgen zählen der Aufbau und die Skalierung komplexer Industrie- und Verteidigungsprogramme, die Entwicklung industrieller Produktionskapazitäten sowie die Führung großer internationaler Organisationen mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Expertise in den Bereichen Industrialisierung, Ramp-up-Management, operative Exzellenz und Raumfahrtsysteme.



"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem RFA-Team. Mich beeindruckt, mit welcher Entschlossenheit, Innovationskraft und Leidenschaft hier an einer neuen Generation europäischer Trägerraketen gearbeitet wird. Gemeinsam werden wir die nächsten wichtigen Meilensteine auf dem Weg zum Erstflug von RFA ONE erreichen und die Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten", sagt Alexander Dahm.



Mit der Berufung Dahms stärkt die Rocket Factory Augsburg ihre industrielle und operative Expertise, um die nächsten Wachstums- und Entwicklungsphasen des Unternehmens erfolgreich umzusetzen.



Über die Rocket Factory Augsburg

Die Rocket Factory Augsburg (RFA) entwickelt seit ihrer Gründung im Jahr 2018 die nächste Generation europäischer Trägerraketen. Mit dem Ziel, den Zugang zum Weltraum einfacher, flexibler und kosteneffizienter zu gestalten, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Startdienstleistungen für Satellitenmissionen im niedrigen Erdorbit.



Das Flaggschiff RFA ONE kombiniert präzise Nutzlastaussetzung, hohe Missionsflexibilität durch die Oberstufe 'Redshift' und wettbewerbsfähige Startkosten. Grundlage dafür sind innovative Technologien wie das hocheffiziente Triebwerk 'Helix', leichte und kostengünstige Edelstahlstrukturen sowie die industrielle Serienfertigung zentraler Komponenten. Dadurch schafft RFA eine leistungsfähige und wirtschaftliche europäische Alternative im Markt für Satellitenstarts.

Kontakt:

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