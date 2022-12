EQS-News: All for One Group SE stockt Mehrheitsbeteiligung an All for One Poland auf 100% auf

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CORPORATE NEWS

All for One Group stockt Mehrheitsbeteiligung an All for One Poland auf 100% auf

All for One Group SE erwirbt die restlichen ca. 49% der Anteile an ihrer polnischen Tochtergesellschaft All for One Poland (ehemals SNP Poland) von SNP Schneider-Neureither & Partner SE mit Wirkung zum 22. Dezember 2022

Vollständige Übernahme erhöht Umsetzungspower bei SAP S/4HANA Transformation und internationalem Projektgeschäft

Filderstadt, 22. Dezember 2022 Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, erwirbt die restlichen ca. 49% der Anteile an der polnischen Beratungseinheit All for One Poland ehemals SNP Poland Sp. z o.o. von der SNP Schneider-Neureither & Partner SE. Der Full-Service Provider für Digitalisierung und ganzheitliche Transformation hatte bereits zum 1. Oktober 2021 die Mehrheit (ca. 51%) an der damaligen SNP Poland Sp. z o.o. erworben. Der Übergang der Anteile war bereits durch wechselseitige Verkaufsoptionen ab 2023 bzw. spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2024 geplant. Zum Verkaufspreis machen beide Unternehmen keine Angaben.

»Mit der vollständigen Übernahme erhöhen wir die Umsetzungspower rund um die technische SAP S/4HANA Conversion, die wir für unsere große SAP-Kundenbasis zunehmend benötigen. Und auch internationale Großprojekte können wir mit der Vollintegration der rund 420 Kolleginnen und Kollegen aus Polen und ihrer großen Erfahrung im internationalen Umfeld noch stärker forcieren«, sagt Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group. »Wir arbeiten nun seit über einem Jahr mit der heutigen All for One Poland zusammen und schätzen die weitreichende Expertise und extrem hohe Professionalität der polnischen Kolleginnen und Kollegen sehr.«

»Der Erwerb von nunmehr 100% der Anteile zahlt ganz klar auf den Wachstumskurs der All for One Group ein«, ergänzt Stefan Land, Finanzvorstand der All for One Group. »Der guten und engen Partnerschaft mit SNP tut dies keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Bei der Transformation unserer Kunden nach SAP S/4HANA werden sowohl die SNP-Software CrystalBridge® als auch die selektive Datenmigration in Form des SNP BLUEFIELD-Ansatzes weiter Anwendung finden.«



Über die All for One Group SE:

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know How in Kombination mit IT-Beratung und Services unter einem Dach und orchestriert mit über 2.700 Expertinnen und Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 453 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

