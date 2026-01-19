EQS-News: All for One unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

All for One unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut



19.01.2026 / 09:36 CET/CEST

All for One unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut





All for One unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut

All for One Group wird führenden SAP Partner für Beschaffung erwerben

Nach Übernahme ist All for One auch im Bereich SAP Procurement

die Nummer 1

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden

Infolge der Akquisition rücken neue Länder und Märkte ins Visier

Filderstadt, 19. Januar 2026 – Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, wird alle Anteile an dem internationalen Procurement Spezialisten und SAP Gold Partner apsolut erwerben. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unterzeichnet.

Mit dem Erwerb der apsolut group wird die All for One Group ihre führende Position auf dem SAP-Markt weiter ausbauen und ihre globale Lieferfähigkeit deutlich voranbringen. Als langjähriger SAP Gold und vielfach ausgezeichneter SAP Ariba Partner of the Year hilft der Procurement Spezialist seinen mehr als 400 Kunden ihr Beschaffungswesen zukunftsfähig zu digitalisieren. So werden die fast 500 Beschäftigten des Bielefelder Beratungsunternehmens, darunter mehr als 300 SAP Procurement Consultants, die Umsetzungsstärke von All for One als Beratungs- und Servicehaus für ganzheitliche Unternehmenstransformation vorantreiben und ihre Expertise im Bereich SAP Procurement deutlich stärken.

Gemeinsam auf dem Weg zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt

»Für All for One ist die Akquisition strategisch. Die apsolut group ist mit ihren weltweit 20 Standorten, darunter Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, international aufgestellt. Hinzu kommt: apsolut adressiert im stark nachgefragten Beschaffungssegment neben dem uns angestammten Mittelstand in erster Linie den gehobenen Mittelstand und Konzerne – zahlreiche DAX-notierte Unternehmen sind apsolut-Kunden. Dadurch erschließen sich beiderseitig neue Märkte und Länder mit großem Potential«, erklärt Michael Zitz, CEO der All for One Group.

»apsolut ist die Nummer 1 im Bereich SAP Procurement. All for One ist die Nummer 1 im SAP Cloud Business und in der SAP Transformation. Gemeinsam wollen wir in unseren Branchen und Zielsegmenten zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt werden. Was uns zudem eint, ist unser beiderseitiges Kundenverständnis: Nachhaltigen und nachweisbaren Geschäftsnutzen zu generieren, den Kunden in seiner Wettbewerbsfähigkeit voranzubringen, ist das, worauf es ankommt«, so Michael Zitz weiter.

Thomas Herbst, Gründer und Geschäftsführer von apsolut: »Die Akquisition durch die All for One Group ist der zentrale Hebel für eine konsequente Wachstumsstrategie und Ausdruck meines vollen persönlichen Commitments zu diesem wegweisenden unternehmerischen Schritt. apsolut ist heute Marktführer im Procurement; gemeinsam werden wir diese Stärke gezielt weiterentwickeln – zu einem führenden SAP-Beratungs- und Servicehaus mit globaler Reichweite.«

»Die Kombination aus einer breiten und starken All for One Kundenbasis und dem erstklassigen globalen SAP Netzwerk United VARs, dessen Gründungsmitglied All for One ist, wird unsere Marktposition stärken. Gleichzeitig schaffen wir ein hochprofessionelles Setup, das nicht nur die Internationalisierung der All for One Group aktiv voranbringt, sondern mit All for One als SAP-Komplettanbieter unseren Kunden eine ganzheitliche Unternehmenstransformation aus einer Hand ermöglicht. Dabei bleibt es mein persönlicher Anspruch unsere unternehmerische Identität, unsere einzigartige Kultur und unseren Spirit auch in der nächsten Wachstumsphase konsequent zu bewahren«, betont Thomas Herbst.

»Die Transaktion wird die Position von All for One in allen Bereichen des modernen Beschaffungswesens stärken und auf Internationalität, Wachstum und Kundennutzen gleichermaßen einzahlen. Ganz wichtig dabei: apsolut und All for One haben die gleiche DNA; beide Unternehmen sind erfahrene SAP-Dienstleister. Wir passen zueinander und ergänzen uns perfekt«, resümiert All for One Group Finanzvorstand Stefan Land. »Ich freue mich sehr darüber, in das neue Jahr mit dieser starken Botschaft in Richtung Markt und Kunden starten zu können«.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und soll noch im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Thomas Herbst, Gründer und Geschäftsführer der apsolut group, und Michael Zitz, CEO der All for One Group, am All for One Headquarter

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden – darunter viele Familienunternehmen – aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group mit ihren knapp 2.700 Mitarbeitenden der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Über die apsolut group

apsolut ist ein weltweit führendes Beratungs- und Implementierungsunternehmen für Spend Management, Business Network, Procurement, Supply Chain, External Workforce Management und Business Transformation. Die Expertise des SAP Gold Partners und vielfach ausgezeichneten SAP Ariba Partners reicht von der Prozessberatung und Systemimplementierung über das IT-Projektmanagement bis hin zur Umsetzung der ganzheitlichen, digitalen Transformation des Beschaffungswesens. Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie international agierende Konzerne aus unterschiedlichsten Branchen, darunter zahlreiche DAX-Unternehmen, zählen zu dem globalen Kundenportfolio der Gruppe. Internationale Teams, langjährige Projekterfahrung und ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis machen die apsolut group dabei zum verlässlichen Partner rund um das Beschaffungswesen.

Als ausgewiesener SAP-Spezialist ist die apsolut group mit ihren knapp 500 Mitarbeitenden enger Entwicklungs- und Innovationspartner der SAP im Bereich Procurement.

