EQS-News: Allane Mobility Group steigert Ergebnis 2022 deutlich bei stabilem operativen Konzernumsatz

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group steigert Ergebnis 2022 deutlich bei stabilem operativen Konzernumsatz Operativer Konzernumsatz mit 385,4 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres

Anstieg des Ergebnisses vor Steuern um 109,0 Prozent auf 12,8 Mio. Euro

Rückgang des Konzernvertragsbestands um 10,1 Prozent auf 115.900 Verträge

Erfolgreiche Einführung der Strategie FAST LANE 27 Pullach, 23. März 2023 Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, konnte ihr Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Marktumfeld deutlich verbessern. Gemäß vorläufigen Berechnungen hat sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei einem stabilen operativen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 mehr als verdoppelt. Der Geschäftsverlauf wurde insbesondere durch die weiter anhaltenden Lieferengpässe bei Neuwagen und den daraus resultierenden Rückgang des Vertragsbestands negativ beeinflusst. Hinzu kamen die gesamtwirtschaftlichen Beeinträchtigungen infolge des Russland-Ukraine-Kriegs.



Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: Das Geschäftsjahr 2022 war für uns erneut herausfordernd. Dennoch ist es uns gelungen, unseren operativen Konzernumsatz stabil zu halten und unser Ergebnis deutlich zu verbessern. Wir haben unsere neue Wachstumsstrategie präsentiert und die ersten Maßnahmen bereits erfolgreich umgesetzt. Mit unserer selbstentwickelten Händlerplattform Allease haben wir eine wichtige Basis für künftiges Wachstum gelegt. So konnten wir im Geschäftsjahr 2022 bereits zahlreiche Neuverträge durch unsere Kooperation mit Hyundai realisieren. Im neuen Geschäftsjahr wollen wir in allen Geschäftsfeldern, also on all lanes, wachsen.



Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsfeld Retail Leasing lag der Vertragsbestand zum 31. Dezember 2022 mit 35.300 Verträgen 3,5 % unter dem Niveau des Vorjahres. Im Geschäftsfeld Flottenleasing bewegte sich der Vertragsbestand mit einem Wert von 33.600 und einem Anstieg von 0,8 Prozent leicht über dem Niveau des Vorjahrs. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement sank der Vertragsbestand um 20,3 Prozent auf 47.000 Verträge. Insgesamt lag der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) mit 115.900 Verträgen 10,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.



Der operative Konzernumsatz (exklusive Verkaufserlöse) bewegte sich gemäß vorläufigen Berechnungen mit einem Wert von 385,4 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Verkaufserlöse für Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge im Flottenmanagement sanken um 6,4 Prozent auf 331,6 Mio. Euro. Diese Entwicklung resultiert trotz einer weiterhin hohen Nachfrage und steigender Stückpreise für Gebrauchtfahrzeuge hauptsächlich aus einem Rückgang der Absatzmenge, die wiederum auf einen niedrigeren Vertragsbestand und eine höhere Anzahl von Vertragsverlängerungen im Geschäftsbereich Leasing zurückgeht. Der Konzernumsatz, in dem der operative Umsatz und die Verkaufserlöse enthalten sind, sank somit leicht um 3,2 Prozent auf 717,0 Mio. Euro.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2022 leicht um 0,6 Prozent auf 185,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich mit einem Zuwachs von 109,0 Prozent deutlich auf 12,8 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf geringere Abschreibungen und eine deutliche Verbesserung des Finanzergebnisses zurückzuführen.



Implementierung der neuen Wachstumsstrategie FAST LANE 27

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Allane Mobility Group ihre neue Wachstumsstrategie FAST LANE 27 präsentiert. Der Fokus der Strategie, die bis zum Jahr 2027 umgesetzt werden soll, liegt auf der strategischen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. FAST LANE 27 beinhaltet ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das Allane zurück auf den Wachstumspfad bringen soll, um langfristig der führende markenübergreifende Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen in Europa zu werden. In der neuen Strategie ist auch das Ziel verankert, nachhaltiger zu werden, indem der Anteil alternativer Antriebe in der Flotte von Allane weiter erhöht und grüne Mobilitätslösungen gefördert werden.



Im Rahmen der Strategieumsetzung führte die Allane Mobility Group im Geschäftsjahr 2022 mit On-Site-Retail und Captive Leasing zwei neue Geschäftssäulen ein. Während On-Site Retail das Geschäft von autohaus24 beinhaltet, besteht der Kern der Geschäftssäule Captive Leasing in dem von Allane neu entwickelten Händlerportal Allease. In diesem Zusammenhang hat Allane bereits eine Kooperation mit Hyundai Motor Deutschland gestartet. Unter der Marke HYUNDAI Leasing können die 490 deutschen Hyundai Handelsstützpunkte mit Allane als Leasing-Partner zusammenarbeiten und ihren Kunden direkt vor Ort attraktive Leasingkonditionen anbieten.



Die finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 wird die Allane Mobility Group mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 am 28. April 2023 bekanntgeben. --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf rund 717 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com

