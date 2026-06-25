EQS-News: Allane Mobility Group veröffentlicht Ergebnisse der virtuellen Hauptversammlung 2026

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Allane Mobility Group veröffentlicht Ergebnisse der virtuellen Hauptversammlung 2026



25.06.2026 / 14:46 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group veröffentlicht Ergebnisse der virtuellen Hauptversammlung 2026

Garching bei München, 25. Juni 2026 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat heute ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2026 erfolgreich durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zu. Insgesamt waren 93,54 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „2025 war ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir sind deutlich gewachsen und haben die Profitabilität klar verbessert. Unser Vertragsbestand ist auf Rekordniveau – vor allem durch das starke Wachstum im Captive Leasing. Die Dynamik des ersten Quartals 2026 bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ignacio Barbadillo Llorens, Aufsichtsratsvorsitzender der Allane SE: „Der Vorstand hat 2025 klare Prioritäten gesetzt – Profitabilität vor Volumen, Risikodisziplin, konsequenter Ausbau der OEM-Partnerschaften. Die Ergebnisse geben diesem Kurs recht, und der Aufsichtsrat unterstützt ihn uneingeschränkt.“

Beschlüsse im Überblick

Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung. Für das Geschäftsjahr 2025 wird keine Dividende ausgeschüttet; die erwirtschafteten Mittel werden vorrangig zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt.

Im Aufsichtsrat wurden vier Mitglieder für eine Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2030 gewählt: Marcelo Antonio Brutti und Woo Jong Joo (beide Hyundai Capital Services, Seoul), André Lorse (Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach) sowie Dr. Axel Wieandt als unabhängiges Mitglied. Diese Aufsichtsräte waren zuvor vom Registergericht bestellt worden.

Darüber hinaus wählte die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 und beschloss zudem die ersatzlose Streichung veralteter Kapitalermächtigungen aus der Satzung.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Allane SE verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

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