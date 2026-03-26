EQS-News: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025

EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025



26.03.2026 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025/Dividendenvorschlag

- Jahresüberschuss 2025: 3.820 TEUR

- Dividendenvorschlag: 1,50 EUR/Stückaktie

Der Aufsichtsrat der Allerthal-Werke AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss, der einen Jahresüberschuss von 3.820 TEUR ausweist (Vj. Jahresfehlbetrag -1.504 TEUR), ist damit festgestellt.

Aufgrund des Jahresüberschusses und des Dividendenkonzepts der Gesellschaft kann der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 EUR vorgeschlagen werden (Vj. 0,00 EUR Dividende/Stückaktie). Das Ergebnis je Aktie im Berichtsjahr beträgt 3,18 EUR (Vj. -1,25 EUR).

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Allerthal-Werke AG aus Wertpapierverkäufen Erträge in Höhe von 4.580 TEUR realisiert (Vj. 2.755 TEUR). Dem standen Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 331 TEUR (Vj. 28 TEUR) gegenüber.

Handelsrechtliche Zuschreibungen auf das Wertpapiervermögen waren zum Jahresultimo 2025 in Höhe von 1.112 TEUR ertragswirksam (Vj. 294 TEUR). Zum Jahresultimo waren handelsrechtliche Abschreibungen auf das Wertpapiervermögen der Allerthal-Werke AG in Höhe von 1.530 TEUR vorzunehmen (Vj. 4.500 TEUR). Die Dividendenerträge betrugen im Berichtsjahr 651 TEUR (Vj. 586 TEUR). Die Zinserträge lagen im Berichtsjahr bei 603 TEUR (Vj. 11 TEUR), die Zinsaufwendungen bei 3 TEUR (Vj. 31 TEUR).

Der Wertpapierbestand im Anlagevermögen der Gesellschaft, der zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Teilwerten ausgewiesen ist, belief sich zum Jahresultimo auf 27.070 TEUR (Vj. 24.664 TEUR). Der Wertpapierbestand im Umlaufvermögen betrug 538 TEUR (Vj. 163 TEUR).

Zum 31.12.2025 bestand per Saldo ein Nettofinanzguthaben von 1.179 TEUR (Vj. 96 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote sank zum Jahresultimo 2025 leicht auf 98,3 % (Vj. 98,7 %).

Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 auf 27,64 EUR (22,52 EUR am 31.12.2024). Dies entspricht im Jahresvergleich einem sehr erfreulichen Zuwachs von rd. 22,7 % (im Vj. Rückgang um 11,9 %).

Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Jahresultimo nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Wacker Neuson SE, Centrotherm AG, Smartbroker AG, Masterflex SE sowie Alexanderwerk AG.

Die Esterer AG konnte das Geschäftsjahr 2025 mit einem erfreulichen Jahresüberschuss von 766 TEUR (Vj. - 493 TEUR) abschließen. Der Bilanzgewinn 2025 der Esterer AG in Höhe von 273 TEUR soll gemäß Vorschlag an die Hauptversammlung der Gesellschaft fast vollständig als Dividende ausgeschüttet werden. Weiter wird der Hauptversammlung 2026 der Esterer AG, die am 7. Mai stattfindet, die Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2026 vorgeschlagen.

Das Andienungsvolumen, d.h. das gesamte Volumen von bereits erhaltenen Abfindungen, deren Höhe derzeit gerichtlich auf Angemessenheit überprüft wird, ist im wirtschaftlichen Eigenkapital nur mit einem anteiligen Buchwert von 0,04 Euro je Allerthal-Aktie berücksichtigt. Im Berichtsjahr konnten (wie schon im Vj.) aus dem Andienungsvolumen lediglich Nachbesserungen (ohne Zinsen) von weniger als 1 TEUR verbucht werden, die in den o.g. Erträgen aus Wertpapierverkäufen enthalten sind. Das gesamte Andienungsvolumen hat sich zum 31. Dezember 2025 per Saldo leicht auf 28,1 Mio. EUR erhöht (27,7 Mio. EUR am 31.12.2024).



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Die Allerthal-Werke AG ist mit einer soliden Ausgangsbasis in das Jahr 2026 gestartet. Der in 2025 deutlich gestiegene innere Wert unterstreicht die erfolgreiche Fokussierung auf unterbewertete Small- und Midcap-Unternehmen im DACH-Raum.

Das Marktumfeld bleibt von geopolitischen Unsicherheiten und einer verhaltenen Konjunktur geprägt, dürfte jedoch durch steigende Investitionen in Europa gestützt werden. Für Nebenwerte eröffnet dies weiterhin Potenzial.

Wir sehen Chancen insbesondere in anhaltenden Bewertungsabschlägen im Small-Cap-Segment sowie weiterer Aktivität bei Sondersituationen wie Übernahmen und Strukturmaßnahmen. Demgegenüber stehen Risiken aus konjunktureller Schwäche insbesondere durch anziehende Energiepreise und geringer Marktliquidität im Nebenwertebereich.

Insgesamt bleibt 2026 ein Jahr selektiver Chancen, in dem die Entwicklung des inneren Wertes maßgeblich von aktiver Portfoliosteuerung und gezielter Nutzung von Sondersituationen abhängen wird.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG findet am 15. Juli 2026 in Düsseldorf statt. Die Einladung wird rechtzeitig im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft bekanntgegeben.



Köln, 26. März 2026

Der Vorstand



Ansprechpartner bei Rückfragen

Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 - 18

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de