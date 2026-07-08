EQS-News: Alzchem Group AG beschleunigt internationale Expansion: Standort für neue Produktion in den USA festgelegt

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Alzchem Group AG beschleunigt internationale Expansion: Standort für neue Produktion in den USA festgelegt



08.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Alzchem Group AG beschleunigt internationale Expansion: Standort für neue Produktion in den USA festgelegt

Trostberg, 8. Juli 2026 – Die Alzchem Group AG treibt ihre Expansion im strategisch wichtigen Verteidigungsmarkt weiter voran. Mit der Entscheidung für den Standort Bushy Park in South Carolina hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA erreicht. Das Projekt dient der Versorgung des amerikanischen Marktes auf Basis eines Vertrages mit der US-Regierung. Die geplanten Investitionen belaufen sich voraussichtlich auf 150 Mio. USD und werden durch Fördermaßnahmen der US-Regierung getragen und durch den Bundesstaat South Carolina sowie vom Berkeley County unterstützt.

Nach der derzeitigen Inbetriebnahme zusätzlicher Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland folgt damit der nächste Wachstumsschritt. Mit dem Aufbau einer Produktionsbasis in den USA stärkt Alzchem ihre internationale Marktposition und bedient die weltweit steigende Nachfrage nach dieser für die Herstellung von Treibladungen wesentlichen Substanz. Die Vorprodukte werden weiterhin an den deutschen Standorten hergestellt und sichern damit Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland.

Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG, erklärt: „Mit der Standortentscheidung in South Carolina setzen wir unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent fort. Nach dem Ausbau unserer Kapazitäten in Deutschland schaffen wir nun die Grundlage für weiteres Wachstum in den USA. Damit stärken wir die Versorgungssicherheit unserer Kunden.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Standortsuche wird nun die nächste Projektphase eingeleitet. Im Fokus stehen dabei die weitere Vertiefung des sogenannten Front-End Engineering and Design (FEED)-Prozesses, die Konkretisierung der technischen Planung, die Einholung regulatorischer Genehmigungen und die Endverhandlung des Vertrages mit der US-Regierung. Der Bau der neuen Produktionsanlage in Berkeley County soll im Laufe des Jahres 2027 begonnen werden. Die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für 2029 geplant.



Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert. Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.