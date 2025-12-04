Alzchem Group Aktie

04.12.2025 16:35:13

EQS-News: Alzchem Group AG beschließt Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund 120 Mio. Euro für zusätzliche Kapazitäten in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Alzchem Group AG beschließt Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund 120 Mio. Euro für zusätzliche Kapazitäten in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit

04.12.2025 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Alzchem Group AG beschließt Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund 120 Mio. Euro für zusätzliche Kapazitäten in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit

Trostberg, 4. Dezember 2025 – Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, hat ein umfassendes Investitionsprogramm verabschiedet, um zusätzliches profitables Wachstum zu erzielen und die eigene Marktposition weiter zu stärken. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anwendungsbereiche Sport, Ernährung und Gesundheit. Dazu sollen insgesamt rund 120 Mio. Euro in den Bau einer zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie in die vorgelagerte Infrastruktur fließen. Die Inbetriebnahme ist stufenweise ab dem 2. Halbjahr 2027 vorgesehen. Alzchem sieht in der Investition ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im beginnenden dreistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen.

Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG, erklärt: „Als einziger Produzent außerhalb Asiens partizipieren wir in besonderem Maße an der weiter wachsenden Marktnachfrage nach hochreinem Kreatin. Wir profitieren dabei vor allem von unserer starken Position im Premiumsegment: Im Sportmarkt sind wir mit Creapure® und im Gesundheitsmarkt mit Creavitalis® Qualitätsführer „Made in Germany“. Aber auch in neuen Anwendungsbereichen sehen wir langfristig attraktives Wachstumspotenzial, das wir mit unserem breiten Produktportfolio konsequent nutzen wollen, beispielsweise in der Frauengesundheit und beim Healthy Aging.“

Der jetzt beschlossene Kapazitätsausbau ist nötig geworden, weil Alzchem sich vor allem mit ihren vielseitig einsetzbaren Produkten Creapure® und Creavitalis® in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit immer erfolgreicher etabliert hat. Ein aktuelles Beispiel aus dem Ernährungsbereich ist die Partnerschaft mit Ehrmann. Im Oktober 2025 hat Ehrmann eine Erweiterung seiner Produktlinie „High Protein Creatine“ auf den Markt gebracht, die funktionelle Ernährung auf das nächste Level hebt: „Ehrmann High Protein Creatine“ macht Kreatin erstmals in Form alltagstauglicher Lebensmittelprodukte der drei Kategorien Pudding, Drinks und Riegel für eine breite Zielgruppe verfügbar. Alzchem sorgt dafür, dass diese Anreicherung der bereits lange etablierten Ehrmann Protein-Produkte zuverlässig mit Kreatin bester Qualität erfolgt.

Gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland
Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

 

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine „Made in Germany“-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.

Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.


04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2240692

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240692  04.12.2025 CET/CEST

Analysen zu Alzchem Group AGmehr Analysen

30.10.25 Alzchem Group Add Baader Bank
30.10.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
