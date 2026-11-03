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03.11.2026 15:37:43

EQS-News: Alzchem Group AG setzt auf Kontinuität im Vertrieb: Vorstandsvertrag mit Martina Spitzer vorzeitig bis 2029 verlängert

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Personalie
Alzchem Group AG setzt auf Kontinuität im Vertrieb: Vorstandsvertrag mit Martina Spitzer vorzeitig bis 2029 verlängert

03.11.2026 / 15:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alzchem Group AG setzt auf Kontinuität im Vertrieb: Vorstandsvertrag mit Martina Spitzer vorzeitig bis 2029 verlängert


Trostberg, 3. November 2026 – Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, baut auch künftig auf die fundierte Marktkenntnis, ausgeprägte Kundennähe und langjährige Erfahrung von Martina Spitzer: Der Aufsichtsrat hat ihren Vorstandsvertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Martina Spitzer ist seit mehr als 25 Jahren für Alzchem tätig und gehört seit Januar 2025 dem Vorstand an. Als Chief Sales Officer (CSO) verantwortet sie die Bereiche Marketing, Vertrieb und Nachhaltigkeit (ESG). Dabei treibt sie insbesondere die Gewinnung neuer Kunden, die Erschließung zusätzlicher Anwendungen, den Ausbau des internationalen Geschäfts sowie die Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen voran.

„Martina Spitzer verbindet ein tiefes Verständnis für unsere Produkte und Kunden mit einem klaren Blick für neue Marktchancen. Sie denkt unternehmerisch und versteht es, Menschen für gemeinsame Ziele zu gewinnen. Wir freuen uns deshalb sehr, auch in den kommenden Jahren auf ihre Erfahrung und ihre unternehmerischen Impulse zählen zu können“, erklärt Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats und darauf, das Wachstum von Alzchem weiter mitzugestalten. Besonders unsere hochwertigen Ingredients im Segment Specialty Chemicals eröffnen attraktive Chancen für neue Anwendungen und internationale Märkte. Mit dem gezielten Ausbau dieses margenstarken Geschäfts wollen wir die Profitabilität von Alzchem nachhaltig steigern“, sagt Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group AG.

 

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert. Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.


03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A41YHG1
WKN: A41YHG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181
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