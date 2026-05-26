WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
26.05.2026 15:25:53
EQS-News: Amadeus Fire Group: Early extension of the Management Board contract of Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, by further five years
EQS-News: Amadeus Fire AG
/ Key word(s): Personnel
Early extension of the Management Board contract of Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, by further five years
Frankfurt/Main, 26th May 2026
The Supervisory Board of the Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) has early reappointed Mr. Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, to the Management Board for a further five years. The Supervisory Board and Mr. Gerlitzki signed the new Management Board contract for a term from 1st January 2027 to 31st December 2031.
“We are pleased to continue the shared and successful development of the Amadeus Fire Group together with Dennis Gerlitzki. In view of the current challenges facing the German economy, Dennis Gerlitzki’s extensive experience and proven expertise in personnel services are of particular importance to the Group,” said Michael Grimm, Chairman of the Supervisory Board of Amadeus Fire AG, confirming the early extension of the Management Board appointment.
Dennis Gerlitzki began his career at the Amadeus Fire Group in November 2003 and has been a member of the Management Board since 2019.
About Amadeus Fire
Further information on the Amadeus Fire Group is available at: https://group.amadeus-fire.de/en/
Contact:
26.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0)69 96876 - 180
|Fax:
|+49 (0)69 96876 - 182
|E-mail:
|investor-relations@amadeus-fire.de
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|ISIN:
|DE0005093108
|WKN:
|509310
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2333706
|End of News
|EQS News Service
2333706 26.05.2026 CET/CEST
|29.10.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
