Amadeus Fire Aktie

Amadeus Fire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 15:25:53

EQS-News: Amadeus Fire Group: Early extension of the Management Board contract of Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, by further five years

EQS-News: Amadeus Fire AG / Key word(s): Personnel
Amadeus Fire Group: Early extension of the Management Board contract of Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, by further five years

26.05.2026 / 15:25 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Early extension of the Management Board contract of Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, by further five years

Frankfurt/Main, 26th May 2026

The Supervisory Board of the Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) has early reappointed Mr. Dennis Gerlitzki, COO Personnel Services, to the Management Board for a further five years. The Supervisory Board and Mr. Gerlitzki signed the new Management Board contract for a term from 1st January 2027 to 31st December 2031.

“We are pleased to continue the shared and successful development of the Amadeus Fire Group together with Dennis Gerlitzki. In view of the current challenges facing the German economy, Dennis Gerlitzki’s extensive experience and proven expertise in personnel services are of particular importance to the Group,” said Michael Grimm, Chairman of the Supervisory Board of Amadeus Fire AG, confirming the early extension of the Management Board appointment.

Dennis Gerlitzki began his career at the Amadeus Fire Group in November 2003 and has been a member of the Management Board since 2019.

 

About Amadeus Fire
The stock listed Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard), headquartered in Frankfurt am Main, is one of Germany’s leading providers of personnel services and professional training. The focus is on placing specialised professionals and executives, as well as on training and further education in the commercial and IT sectors. Temporary employment, recruitment, interim and project management are among the services offered in the Personnel Services segment, as well as publicly funded, practice-oriented training courses for private individuals and companies in the Training segment.

Further information on the Amadeus Fire Group is available at: https://group.amadeus-fire.de/en/

 

Contact:
Jörg Peters
Head of Investor Relations
jpeters@amadeus-fire.de
+49 69 96 87 61 80


26.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 (0)69 96876 - 180
Fax: +49 (0)69 96876 - 182
E-mail: investor-relations@amadeus-fire.de
Internet: www.amadeus-fire.de
ISIN: DE0005093108
WKN: 509310
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333706

 
End of News EQS News Service

2333706  26.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Amadeus Fire AG

mehr Analysen
29.10.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.07.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
26.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
17.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amadeus Fire AG 25,20 1,00% Amadeus Fire AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen