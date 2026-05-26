Amadeus Fire Aktie
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
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26.05.2026 15:25:53
EQS-News: Amadeus Fire Group: Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleistungen, um weitere fünf Jahre
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EQS-News: Amadeus Fire AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Frühzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleistungen, um weitere fünf Jahre
Frankfurt am Main, 26. Mai 2026
Der Aufsichtsrat der Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) hat Herrn Dennis Gerlitzki, COO Personaldienstleitungen, frühzeitig um weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt. Aufsichtsrat und Herr Gerlitzki unterzeichneten den neuen Vorstandsvertrag mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2031.
„Wir freuen uns, mit Dennis Gerlitzki den gemeinsamen und erfolgreichen Weg der Amadeus Fire Group in Zukunft fortführen zu können. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft ist die Erfahrung und Expertise von Dennis Gerlitzki in den Personaldienstleistungen von besonderer Bedeutung für den Konzern,“ bekräftigte Michael Grimm, Aufsichtsratsvorsitzender der Amadeus Fire AG, die Entscheidung zur frühzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung.
Dennis Gerlitzki startete seine Karriere bei der Amadeus Fire Group im November 2003 und ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der Gesellschaft.
Über Amadeus Fire
Weitere Infos zur Amadeus Fire Group unter: https://group.amadeus-fire.de/
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26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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