EQS-News: AMAG Austria Metall AG entscheidet CEO-Nachfolge

Investoreninformation

Ranshofen, 05.03.2026

AMAG Austria Metall AG entscheidet CEO-Nachfolge

CEO Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (63) scheidet nach beinahe 19 Jahren mit Ablauf des 30.04.2026 aus dem Vorstand aus

Neuer CEO: Bisheriger Vertriebsvorstand, Victor Breguncci (51), MBA, übernimmt ab 01.05.2026 den Vorstandsvorsitz

CFO Mag. a Claudia Trampitsch (48) wird vorzeitig für weitere drei Jahre, beginnend mit dem 01.01.2027, als Finanzvorständin wieder bestellt

AMAG-Manager Dr. Alexander Moser-Parapatits (40), bisher Bereichsleiter „Strategy & Corporate Development“, wird als Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO) ab 01.05.2026 neu in den Vorstand berufen

Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat in seiner Sitzung vom 05. März 2026 folgende Beschlüsse zu Vorstandsagenden gefasst und stellt damit frühzeitig die Weichen für die zukünftige Managementstruktur und CEO-Nachfolge:

Langzeit-Vorstand und CEO Helmut Kaufmann scheidet nach der Hauptversammlung 2026 mit Ablauf des 30.04.2026 aus dem Vorstand aus. Kaufmann hat sich nach 19 Jahren im Vorstand entschlossen, sein Mandat nach der Hauptversammlung 2026 zurückzulegen und damit eine frühzeitige interne Nachfolgelösung zu unterstützen.

Mit 01. Mai 2026 wird Victor Breguncci zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Breguncci, ein ausgewiesener Experte mit internationaler Erfahrung im Geschäftsfeld der AMAG ist bereits seit 2019 Mitglied des Vorstandes und war bisher für den Vertrieb verantwortlich. Seine nun fixierte Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31.05.2029.

Zeitgleich wurde der noch bis 31.12.2026 laufende Vorstandsvertrag von CFO Claudia Trampitsch vorzeitig um weitere drei Jahre bis 31.12.2029 verlängert. Trampitsch ist bereits seit Jänner 2024 Finanzvorständin, zuvor leitete sie von 2015 bis 2023 u.a. den Bereich Konzernrechnungswesen und Steuern bei AMAG.

Neu in den Vorstand berufen wurde der bisherige Leiter des Bereichs „Strategy & Corporate Development“, Alexander Moser-Parapatits, der ab 01.05.2026 als Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO) fungieren wird und für drei Jahre, somit bis 30.04.2029, bestellt wurde.

Alessandro Dazza, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG:

„Mit Helmut Kaufmann scheidet nach beinahe zwei Jahrzehnten eine sehr erfahrene Managerpersönlichkeit aus der AMAG aus. Helmut Kaufmann hat die AMAG in dieser Zeit maßgeblich geprägt, die strategische Entwicklung entscheidend mitgestaltet, wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen und das Gesamtunternehmen sowie seine Spezialprodukte in Richtung Technologieführerschaft weiterentwickelt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Helmut Kaufmann für seine herausragenden Leistungen und Erfolge für die AMAG Austria Metall AG.“

„Gleichzeitig freut es uns, dass wir mit der Bestellung des AMAG-Vertriebsvorstandes Victor Breguncci als neuen CEO, der Vertragsverlängerung von CFO Claudia Trampitsch und der Berufung von Alexander Moser-Parapatits zum CSIO, einen nahtlosen Generationswechsel und Stabilität im Vorstand sicherstellen können. Besonders erfreulich ist, dass es gelungen ist, das künftige Vorstandsteam aus internen Besetzungen zu formen“, so Dazza weiter.

Helmut Kaufmann, der am 01.05.2026 als Technikvorstand und Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG ausscheidet:

„Nach fast zwei Jahrzehnten in der AMAG danke ich der gesamten Belegschaft, meinen Co-Vorständen und dem Aufsichtsrat für das stets entgegengebrachte Vertrauen sowie für die hervorragende Zusammenarbeit und das gemeinsam Erreichte. In einem von eindrucksvollen Forschungsergebnissen, raschen technischen Weiterentwicklungen und politischen Herausforderungen geprägten Umfeld ist es gelungen, die AMAG und ihre Spezialprodukte bei Technologie und Nachhaltigkeit führend am internationalen Markt zu positionieren. Ich wünsche dem neuen Vorstandsteam und dem gesamten Unternehmen für die weitere Zukunft das Beste und viel Erfolg.“

Victor Breguncci, Vertriebsvorstand und designierter Vorstandsvorsitzender ab 01.05.2026 der AMAG Austria Metall AG:

„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrats und darauf, ab 01. Mai die AMAG als CEO zu führen und gemeinsam mit dem Team den erfolgreichen Weg des Unternehmens fortzusetzen. In einem für die europäische Aluminiumindustrie in vielen Bereichen herausfordernden Marktumfeld werden wir weiterhin auf unsere ausgeprägte Kundenorientierung, die hohe Qualität unserer Produkte sowie unsere anerkannte Stärke als verlässlicher Premiumpartner setzen. Gleichzeitig werden wir unsere Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen, um neue Märkte und Anwendungen für unsere Produkte und Dienstleistungen zu erschließen.“

Der AMAG-Vorstand besteht damit ab 01.05.2026 aus dem CEO Victor Breguncci, der CFO Claudia Trampitsch und dem CSIO Alexander Moser-Parapatits.



Über die AMAG Gruppe

Die AMAG Austria Metall AG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Im Bereich AMAG components, mit Hauptsitz in Übersee am Chiemsee (Deutschland), werden außerdem einbaufertige Metallteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie gefertigt.

Investorenkontakt Pressekontakt Mag. Christoph M. Gabriel, BSc MMag. Alexandra Hanischläger, MBA Leitung Investor Relations Leitung Kommunikation und Marketing AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen, Austria 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-3821 Tel.: +43 (0) 7722-801-2673 Email: investorrelations@amag.at Email: publicrelations@amag.at

Website: www.amag.at

