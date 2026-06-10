EQS-News: ams-OSRAM AG: Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen

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ams-OSRAM AG: Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen



10.06.2026 / 13:25 CET/CEST

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Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen

Premstätten, Österreich (10. Juni 2026) -- Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG (SIX: AMS) sind alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung mit deutlicher Mehrheit angenommen worden. Die Aufsichtsratsmitglieder Andreas Gerstenmayer und Arunjai Mittal wurden für eine neue Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 gewählt.

In der Hauptversammlung wurden alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung mit Mehrheiten der abgegebenen Stimmen von 83,65 Prozent bis 100 Prozent angenommen.

Gemäß den Beschlüssen wurden sowohl Andreas Gerstenmayer als auch Arunjai Mittal als Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 wiedergewählt.

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Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

"Sense the power of light" – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

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