EQS-News: ams OSRAM verlängert Mandat von CEO Aldo Kamper bis 2031

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ams OSRAM verlängert Mandat von CEO Aldo Kamper bis 2031



30.07.2026 / 18:00 CET/CEST

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ams OSRAM verlängert Mandat von CEO Aldo Kamper bis 2031

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (30. Juli 2026) -- Der Aufsichtsrat der ams-OSRAM AG hat die Wiederbestellung des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Aldo Kamper beschlossen und einen neuen, ab 1. Oktober 2026 gültigen und bis zum 30. September 2031 laufenden Vertrag vereinbart. Die bisherige Bestellung wäre zum 31. März 2027 ausgelaufen. Aldo Kamper ist seit April 2023 CEO von ams OSRAM.

Dr. Margarete Haase, Aufsichtsratsvorsitzende von ams OSRAM, sagte: „Als CEO hat Aldo Kamper ams OSRAM strategisch neu ausgerichtet und die Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Unter seiner Führung wurden wichtige Meilensteine erreicht – von der erfolgreichen Umsetzung des Effizienzprogramms ‚Re-establish the Base‘ über die Stärkung der Finanzbasis bis hin zur klaren Positionierung von ams OSRAM im attraktiven Bereich Digital Photonics. Mit dem neuen Vertrag bis Ende September 2031 unterstreicht der Aufsichtsrat sein volles Vertrauen in Aldo Kamper und freut sich auf die Fortsetzung der außerordentlich erfolgreichen Zusammenarbeit.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und bin stolz auf die Leistung des gesamten Teams von ams OSRAM in den vergangenen Jahren. Gemeinsam haben wir die Basis für die nächste Wachstumsphase als fokussiertes Technologieunternehmen geschaffen. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg entschlossen fortzusetzen und ams OSRAM als führendes Unternehmen im schnell-wachsenden Bereich Digital Photonics weiterzuentwickeln“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.



Aldo Kamper begann seine berufliche Laufbahn 1994 bei OSRAM in Regensburg und bekleidete verschiedene Führungspositionen in Europa und den USA in den Bereichen LED und Spezialbeleuchtung. Im Jahr 2010 übernahm er die Rolle des CEO der Geschäftseinheit Opto Semiconductors. Während seiner Amtszeit leistete er Pionierarbeit bei der Entwicklung der microLED-Technologie, der dynamischen Frontbeleuchtung und der Roadmaps für Hochleistungs-LEDs. Zudem wurde die globale Fertigungslandschaft weiter ausgebaut. 2018 wechselte er als CEO zur Leoni AG, einem globalen Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilindustrie.

Seit April 2023 ist Aldo Kamper CEO der ams-OSRAM AG. Kurz nach seinem Amtsantritt legte er das strategische Effizienzprogramm „Re-establish the Base“ auf, um das Portfolio zu fokussieren und die Profitabilität zu stärken. Zudem wurden unter seiner Führung die Konzernstrukturen verschlankt, die Geschäftseinheiten mit klaren Verantwortlichkeiten ausgestattet und wesentliche Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Basis sowie der deutlichen Schuldenreduzierung ergriffen. Zum 1. Juli 2026 wurde der Verkauf des nicht-optischen Sensorik-Geschäfts erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die gesunde, finanzielle Grundlage geschaffen für profitables Wachstum im optischen Kerngeschäft und in attraktiven Digital-Photonics-Zukunftsfeldern wie Augmented Reality oder Datenkommunikation.



Aldo Kamper hat Betriebswirtschaft in Maastricht (Niederlande) und Trier studiert und besitzt einen MBA der Stanford University (Kalifornien, USA). Er ist niederländischer Staatsbürger.

Weitere Informationen (Biografie und Bild) finden Sie unter folgendem Link: Aldo Kamper CEO von ams OSRAM | ams OSRAM



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Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.



„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in über 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

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