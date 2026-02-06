Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
06.02.2026 07:30:03
EQS-News: ANDRITZ berichtet zufriedenstellende vorläufige Ergebnisse für 2025
|
EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
GRAZ, 6. FEBRUAR 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ berichtete für das Geschäftsjahr 2025 trotz makroökonomischen Gegenwinds und geopolitischer Herausforderungen zufriedenstellende vorläufige Finanzergebnisse.
In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erzielte die ANDRITZ-Gruppe im Gesamtjahr 2025 einen Auftragseingang von 8,9 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,13 und stellt einen merklichen Anstieg gegenüber 2024 (8,3 Mrd. EUR) dar.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2272424
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272424 06.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Andritz AG
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Andritz-Aktie bricht wegen Umsatzschwund ein: Höherer Auftragseingang in 2025 (APA)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)