Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

09.04.2026 08:00:04

EQS-News: ANDRITZ books record order intake of 3.6 billion euros

Andritz AG / Key word(s): Miscellaneous
ANDRITZ books record order intake of 3.6 billion euros

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

GRAZ, APRIL 9, 2026. International technology group ANDRITZ expects to achieve an order intake of 3.6 billion euros in the first quarter of 2026, exceeding the level of the first quarter of 2025 by 54%. This exceptionally high order intake resulted from the cumulated booking of several mid-sized orders in the quarter and should therefore not be extrapolated to the coming quarters.

The record order intake was mainly driven by strong bookings in the Hydropower business area.

ANDRITZ confirms the full-year guidance for revenue and comparable EBITA in 2026, despite the exceptionally strong order intake in Q1. Detailed financial figures for Q1 2026 will be published on April 29, 2026.

– End –

PRESS RELEASE AVAILABLE FOR DOWNLOAD
This press release is available for download at andritz.com/news on the ANDRITZ web site.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Niklas Jelinek
External Communications Lead / Media Relations
press@press.andritz.com
andritz.com

Matthias Pfeifenberger
Head of Investor Relations
investors@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ GROUP
International technology group ANDRITZ provides advanced plants, equipment, services, and digital solutions for a wide range of industries, including pulp and paper, metals, hydropower, environmental, and others. Founded in 1852 and headquartered in Austria, the publicly listed group employs about 30,000 people at 280 locations in over 80 countries.

As a global leader in technology and innovation, ANDRITZ is committed to fostering progress that benefits customers, partners, employees, society, and the environment. The company’s growth is driven by sustainable solutions enabling the green transition, advanced digitalization for highest industrial performance, and comprehensive services that maximize the value of customers’ plants over their entire life cycle. ANDRITZ. FOR GROWTH THAT MATTERS.


09.04.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Austria
Phone: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indices: ATX
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2305480

 
End of News EQS News Service

2305480  09.04.2026 CET/CEST

