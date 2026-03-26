EQS-News: ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung

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ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung



26.03.2026 / 14:11 CET/CEST

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ISIN-Code: AT0000730007



Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG vom 26. März 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine



Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: Montag, 30. März 2026.



Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1.



Graz, im März 2026

Der Vorstand

ANDRITZ AG, GrazISIN-Code: AT0000730007Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG vom 26. März 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) erfolgt ab Donnerstag, 2. April 2026, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Nachweisstichtag für die Dividende 2025 ist Dienstag, 31. März 2026.Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: Montag, 30. März 2026.Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1.Graz, im März 2026

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



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