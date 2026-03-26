Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
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26.03.2026 14:11:44
EQS-News: ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung
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EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Dividende
ANDRITZ AG, Graz
ISIN-Code: AT0000730007
Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG vom 26. März 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) erfolgt ab Donnerstag, 2. April 2026, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Nachweisstichtag für die Dividende 2025 ist Dienstag, 31. März 2026.
Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: Montag, 30. März 2026.
Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1.
Graz, im März 2026
Der Vorstand
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2298610
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298610 26.03.2026 CET/CEST
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