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08.09.2026 09:00:04

EQS-News: ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei

08.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAZ/WIEN, 8. SEPTEMBER 2026.  Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ wurde gemeinsam mit dem slowakischen Engineering-Unternehmen VUJE von VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA mit der umfassenden Modernisierung des Wasserkraftwerks Gabcíkovo an der Donau beauftragt. Das Wasserkraftwerk Gabcíkovo ist die größte Wasserkraftanlage der Slowakei, ein zentraler Bestandteil der nationalen Energieinfrastruktur und erzeugt rund 10% der slowakischen Stromproduktion.

Das Projekt umfasst die Erneuerung und Modernisierung der elektromechanischen Ausrüstung des Wasserkraftwerks mit einer aktuellen Gesamtleistung von 720 MW und wird wesentlich zur langfristigen Sicherung einer zuverlässigen und nachhaltigen Stromerzeugung beitragen.

Der Auftragswert für ANDRITZ liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von ANDRITZ für das dritte Quartal 2026 enthalten.

Im Rahmen des Modernisierungsprojekts werden die acht Kaplanturbinen-Generator-Maschinensätze schrittweise erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ziel ist es, die Effizienz der Anlage sowie auch ihre Verfügbarkeit zu verbessern und die technische Lebensdauer der wesentlichen Betriebseinrichtungen um mindestens 30 Jahre zu verlängern.

Der Lieferumfang umfasst Modellversuch, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebsetzung, die Modernisierung wesentlicher Turbinen- und Generatorkomponenten, der Automatisierungssysteme, der Erregungs-, Schutz- und Leittechniksysteme sowie die Erneuerung der Transformatoren und elektrischer Hilfssysteme.

Die Arbeiten werden sequentiell durchgeführt, um die Verfügbarkeit während der Modernisierung aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb zu minimieren.

– Ende –

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Presse-Information und Bild stehen unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. Honorarfreie Veröffentlichung des Bilds unter Angabe der Quelle in der Bildunterschrift.

BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

ANDRITZ-GRUPPE
Niklas Jelinek
Media Relations
niklas.jelinek@andritz.com
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ANDRITZ HYDROPOWER
DI Alexander Schwab
Senior Vice President Market Management & Corporate Communications
alexander.schwab@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

ANDRITZ HYDROPOWER
ANDRITZ Hydropower ist einer der weltweit führenden Anbieter von technologischen Energielösungen auf dem dynamisch wachsenden globalen Markt für erneuerbare Energien. Mit über 185 Jahren Innovation und einer weltweit installierten Leistung von mehr als 492 GW verbinden wir bewährtes ingenieurtechnisches Know-how mit moderner Technologie, um eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie zu unterstützen. Wir liefern maßgeschneiderte Wasserkraftlösungen “from water-to-wire”, moderne Netzlösungen sowie fortschrittliche Lebenszyklus- und digitale Dienstleistungen und ermöglichen so eine stabile, widerstandsfähige und nachhaltige Energiezukunft für kommende Generationen.


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Telefon: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-Mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96
EQS News ID: 2395118

 
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2395118  08.09.2026 CET/CEST

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