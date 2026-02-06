EQS-News: ANDRITZ reports satisfactory preliminary results for 2025

EQS-News: Andritz AG / Key word(s): Annual Results

ANDRITZ reports satisfactory preliminary results for 2025



06.02.2026 / 07:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



GRAZ, FEBRUARY 6, 2026. International technology group ANDRITZ reported satisfactory preliminary financial results in 2025, despite macroeconomic headwinds and geopolitical challenges. Growth in order intake to 8.9 billion EUR (8.3 billion EUR in 2024)

Strong book-to-bill ratio of 1.13

Moderate revenue decline (-5%) despite a significantly negative impact from the strong euro

Capacities further adjusted in the Pulp & Paper and Metals business areas

Comparable EBITA margin stable on high level at 8.9% In a still challenging market environment, ANDRITZ Group reported an order intake of 8.9 billion EUR for the full year 2025, representing a book-to-bill ratio of 1.13 and a noticeable increase compared to 2024 (8.3 billion EUR).



Due to cyclical challenges in the pulp & paper industry and structural changes in the Metals market environment, ANDRITZ has continued to adapt its capacities, while expanding in Hydropower at the same time. The comparable EBITA margin amounted to a strong 8.9% despite a 5% decline in revenues to approximately 7.9 billion EUR. This is a satisfactory outcome considering significantly negative foreign exchange translation effects for the year 2025 as a whole.



For the full year 2026, ANDRITZ expects project activity to remain at the current level and for revenue growth to be sustained. Based on the high order backlog and strong growth in the Hydropower business, ANDRITZ foresees revenues in a range of 8.0 to 8.3 billion EUR in 2026. The comparable EBITA margin is expected to remain at a high level, in the range of 8.7 to 9.1%.



ANDRITZ CEO Joachim Schönbeck commented: “I am proud of how our organization has been able to cope with a rapidly changing environment and support our customers in challenging times. We are happy with the growth in order intake and our solid profitability.”



Note: All figures presented are preliminary and unaudited. The final figures will be communicated on March 5, 2026, as scheduled.



– End –



PRESS RELEASE AVAILABLE FOR DOWNLOAD

This press release is available for download at andritz.com/news.



FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:



Niklas Jelinek

External Communications Lead / Media Relations

press@andritz.com

andritz.com



Matthias Pfeifenberger

Head of Investor Relations

investors@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ GROUP

International technology group ANDRITZ provides advanced plants, equipment, services, and digital solutions for a wide range of industries, including pulp and paper, metals, hydropower, environmental, and others. Founded in 1852 and headquartered in Austria, the publicly listed group employs about 30,000 people at 280 locations in over 80 countries.

As a global leader in technology and innovation, ANDRITZ is committed to fostering progress that benefits customers, partners, employees, society, and the environment. The company’s growth is driven by sustainable solutions enabling the green transition, advanced digitalization for highest industrial performance, and comprehensive services that maximize the value of customers’ plants over their entire life cycle. ANDRITZ. FOR GROWTH THAT MATTERS.



DISCLAIMER

Certain statements contained in this press release constitute “forward-looking statements”. These statements, which contain the words “believe”, “intend”, “expect”, and words of a similar meaning, reflect the Executive Board’s beliefs and expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially. As a result, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. The company disclaims any obligation to publicly announce the result of any revisions to the forward-looking statements made herein, except where it would be required to do so under applicable law.

06.02.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group



View original content: EQS News