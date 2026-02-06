Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
06.02.2026 07:30:03
EQS-News: ANDRITZ reports satisfactory preliminary results for 2025
|
EQS-News: Andritz AG
/ Key word(s): Annual Results
GRAZ, FEBRUARY 6, 2026. International technology group ANDRITZ reported satisfactory preliminary financial results in 2025, despite macroeconomic headwinds and geopolitical challenges.
In a still challenging market environment, ANDRITZ Group reported an order intake of 8.9 billion EUR for the full year 2025, representing a book-to-bill ratio of 1.13 and a noticeable increase compared to 2024 (8.3 billion EUR).
06.02.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Austria
|Phone:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2272424
|End of News
|EQS News Service
|
2272424 06.02.2026 CET/CEST
