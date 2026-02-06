Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 07:30:03

EQS-News: ANDRITZ reports satisfactory preliminary results for 2025

EQS-News: Andritz AG / Key word(s): Annual Results
ANDRITZ reports satisfactory preliminary results for 2025

06.02.2026 / 07:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

GRAZ, FEBRUARY 6, 2026.  International technology group ANDRITZ reported satisfactory preliminary financial results in 2025, despite macroeconomic headwinds and geopolitical challenges.

  • Growth in order intake to 8.9 billion EUR (8.3 billion EUR in 2024)
  • Strong book-to-bill ratio of 1.13
  • Moderate revenue decline (-5%) despite a significantly negative impact from the strong euro
  • Capacities further adjusted in the Pulp & Paper and Metals business areas
  • Comparable EBITA margin stable on high level at 8.9%

In a still challenging market environment, ANDRITZ Group reported an order intake of 8.9 billion EUR for the full year 2025, representing a book-to-bill ratio of 1.13 and a noticeable increase compared to 2024 (8.3 billion EUR).

Due to cyclical challenges in the pulp & paper industry and structural changes in the Metals market environment, ANDRITZ has continued to adapt its capacities, while expanding in Hydropower at the same time. The comparable EBITA margin amounted to a strong 8.9% despite a 5% decline in revenues to approximately 7.9 billion EUR. This is a satisfactory outcome considering significantly negative foreign exchange translation effects for the year 2025 as a whole.

For the full year 2026, ANDRITZ expects project activity to remain at the current level and for revenue growth to be sustained. Based on the high order backlog and strong growth in the Hydropower business, ANDRITZ foresees revenues in a range of 8.0 to 8.3 billion EUR in 2026. The comparable EBITA margin is expected to remain at a high level, in the range of 8.7 to 9.1%.

ANDRITZ CEO Joachim Schönbeck commented: “I am proud of how our organization has been able to cope with a rapidly changing environment and support our customers in challenging times. We are happy with the growth in order intake and our solid profitability.

Note: All figures presented are preliminary and unaudited. The final figures will be communicated on March 5, 2026, as scheduled.

– End –

PRESS RELEASE AVAILABLE FOR DOWNLOAD
This press release is available for download at andritz.com/news.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Niklas Jelinek
External Communications Lead / Media Relations
press@andritz.com
andritz.com

Matthias Pfeifenberger
Head of Investor Relations
investors@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ GROUP
International technology group ANDRITZ provides advanced plants, equipment, services, and digital solutions for a wide range of industries, including pulp and paper, metals, hydropower, environmental, and others. Founded in 1852 and headquartered in Austria, the publicly listed group employs about 30,000 people at 280 locations in over 80 countries.
As a global leader in technology and innovation, ANDRITZ is committed to fostering progress that benefits customers, partners, employees, society, and the environment. The company’s growth is driven by sustainable solutions enabling the green transition, advanced digitalization for highest industrial performance, and comprehensive services that maximize the value of customers’ plants over their entire life cycle. ANDRITZ. FOR GROWTH THAT MATTERS.

DISCLAIMER
Certain statements contained in this press release constitute “forward-looking statements”. These statements, which contain the words “believe”, “intend”, “expect”, and words of a similar meaning, reflect the Executive Board’s beliefs and expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially. As a result, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. The company disclaims any obligation to publicly announce the result of any revisions to the forward-looking statements made herein, except where it would be required to do so under applicable law.


06.02.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Austria
Phone: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indices: ATX
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2272424

 
End of News EQS News Service

2272424  06.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten