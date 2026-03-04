Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

04.03.2026 14:50:04

EQS-News: ANDRITZ verlängert Vertrag von CEO Joachim Schönbeck bis 2032

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Personalie
ANDRITZ verlängert Vertrag von CEO Joachim Schönbeck bis 2032

04.03.2026 / 14:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAZ, 4. MÄRZ 2026. Der Aufsichtsrat der ANDRITZ-Gruppe hat heute einstimmig einer Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Schönbeck zugestimmt. Das derzeitige Mandat, das ursprünglich bis April 2027 vorgesehen war, wurde um weitere fünf Jahre bis April 2032 verlängert.

Dr. Schönbeck ist seit 2014 Mitglied des Vorstands von ANDRITZ und wurde im Jahr 2022 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Unter seiner Führung hat der internationale Technologiekonzern seine strategische Positionierung weiter gestärkt, sein Portfolio in wichtigen Wachstumsmärkten erweitert und Innovation und Wachstum in allen Geschäftsbereichen vorangetrieben. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf den Bereichen Dekarbonisierung, Digitalisierung und Kundenservice.

„Der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in die Führungsqualitäten von Joachim Schönbeck, der nachhaltiges Wachstum mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität verbindet. Die Vertragsverlängerung bietet Kontinuität und Stabilität für ANDRITZ, seine Kunden, Mitarbeiter:innen und Aktionär:innen“, sagt Wolfgang Leitner, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Anlässlich der Vertragsverlängerung erklärt Dr. Schönbeck: „Ich möchte dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Es ist mir eine Ehre, auch weiterhin mit diesem hervorragenden Team zum Wohle von ANDRITZ und seinen Stakeholdern zusammenzuarbeiten."

– Ende –

Presse-Information und Foto stehen unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. Honorarfreie Veröffentlichung des Fotos unter der Quellenangabe „Bild: Ian Ehm“.

Niklas Jelinek
Media Relations
niklas.jelinek@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

 


04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Telefon: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-Mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2285730

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285730  04.03.2026 CET/CEST

