EQS-News: ANDRITZ verlängert Vertrag von CEO Joachim Schönbeck bis 2032

GRAZ, 4. MÄRZ 2026. Der Aufsichtsrat der ANDRITZ-Gruppe hat heute einstimmig einer Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Schönbeck zugestimmt. Das derzeitige Mandat, das ursprünglich bis April 2027 vorgesehen war, wurde um weitere fünf Jahre bis April 2032 verlängert.



Dr. Schönbeck ist seit 2014 Mitglied des Vorstands von ANDRITZ und wurde im Jahr 2022 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Unter seiner Führung hat der internationale Technologiekonzern seine strategische Positionierung weiter gestärkt, sein Portfolio in wichtigen Wachstumsmärkten erweitert und Innovation und Wachstum in allen Geschäftsbereichen vorangetrieben. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf den Bereichen Dekarbonisierung, Digitalisierung und Kundenservice.



„Der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in die Führungsqualitäten von Joachim Schönbeck, der nachhaltiges Wachstum mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität verbindet. Die Vertragsverlängerung bietet Kontinuität und Stabilität für ANDRITZ, seine Kunden, Mitarbeiter:innen und Aktionär:innen“, sagt Wolfgang Leitner, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



Anlässlich der Vertragsverlängerung erklärt Dr. Schönbeck: „Ich möchte dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Es ist mir eine Ehre, auch weiterhin mit diesem hervorragenden Team zum Wohle von ANDRITZ und seinen Stakeholdern zusammenzuarbeiten."



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.



Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.

