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09.04.2026 08:00:04

EQS-News: ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAZ, 09. APRIL 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ rechnet für das erste Quartal 2026 mit einem Auftragseingang von 3,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 54 % gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der außergewöhnlich hohe Auftragseingang resultiert aus der kumulierten Verbuchung mehrerer mittelgroßer Aufträge im 1. Quartal und ist daher nicht auf die verbleibenden Quartale des Jahres zu extrapolieren.

Der Rekordauftragseingang wurde hauptsächlich durch starke Auftragseingänge im Geschäftsbereich Hydropower getrieben.

ANDRITZ bestätigt die Gesamtjahresprognose für Umsatz und vergleichbares EBITA im Jahr 2026 trotz des außergewöhnlich starken Auftragseingangs im ersten Quartal. Detaillierte Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 werden am 29. April 2026 veröffentlicht.

– Ende –

DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION
Die Presse-Information können Sie unter andritz.com/news-de auf der ANDRITZ-Website herunterladen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

Niklas Jelinek
External Communications Lead/Media Relations
press@press.andritz.com
andritz.com

Matthias Pfeifenberger
Head of Investor Relations
investors@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.


09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Telefon: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-Mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2305480

 
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2305480  09.04.2026 CET/CEST

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