Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
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09.04.2026 08:00:04
EQS-News: ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro
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EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GRAZ, 09. APRIL 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ rechnet für das erste Quartal 2026 mit einem Auftragseingang von 3,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 54 % gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der außergewöhnlich hohe Auftragseingang resultiert aus der kumulierten Verbuchung mehrerer mittelgroßer Aufträge im 1. Quartal und ist daher nicht auf die verbleibenden Quartale des Jahres zu extrapolieren.
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2305480
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305480 09.04.2026 CET/CEST
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